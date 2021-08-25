Стурбовані побаченою в класах розрухою, недбалої і місцями халтурною роботою, батьки учнів забили тривогу. Однак представники місцевої влади заспокоюють, що навчальний процес розпочнеться вчасно. А будівельники тим часом усувають свої промахи.

Відправляючи своїх діточок в школу, батьки сподіваються, що їм там буде тепло, світло, безпечно і просто затишно. В принципі, для цього в навчальних закладах і робляться час від часу ремонти — найчастіше із залученням батьківських коштів і сил. Але коли до початку нового навчального року, як то кажуть, рукою подати, а в класах будівельники починають активно руйнувати стіни і міняти електропроводку, щедро засипаючи меблі, посібники, інші шкільне приладдя шматками бетону і будівельним пилом, це викликає, щонайменше, подив і хвилювання: чи встигнуть на 1 вересня завершити роботи? А якщо не встигнуть, то як буде проходити навчальний процес?

Про те, як виглядають класи в Кам’янсько-Дніпровській НВК №2, де навчаються його син і дочка, в Фейсбуці емоційно повідомив Дмитро Лебідь.

На його думку, інакше, як "акт вандалізму в школі" проведену реконструкцію електропроводки і освітлення назвати неможливо: "Варварськи обдерті стіни і стелі, кострубаті штроби, дроти, що звисають, купи пилу, уламків бетону і цегли на підлозі і підвіконнях. Парти, стільці, шафи покриті товстим шаром будівельного пилу. Будівельники, на вигляд — набрід випадково найнятих людей, яким плювати на все. І це все — школа, яка через 11 днів повинна радісно зустрічати дітей в новому навчальному році! Йдучи на літні канікули, наші діти залишали затишні стіни своїх класів! ".

"Телеграфу" Дмитро Лебідь пояснив, що про майбутню заміну електропроводки в усій школі батьків учнів поставили до відома ще навесні.

-Добре, питань немає, ми порядок в класах навели, квіти прибрали, штори зняли, парти поставили так, щоб їх можна було накрити. Я так розумію, що роботи повинні були початися ще на початку літа, в крайньому випадку, в середині, але почали їх несподівано кілька днів тому, буквально за два тижні до початку навчального року.

За словами чоловіка, класний керівник доньки прибігла в школу і що змогла, накрила плівкою, а дещо залишилося незахищеним від пилу. І коли педагог з якоїсь необхідності повернулася в клас на наступний день, то в аудиторії вже панував хаос — все було "розгромлено": обдерті шпалери в місцях, де пробивали штроби, розбиті стелі для штроб, усюди валяються шматки бетону, цементний пил вкрив всі поверхні, звідусіль стирчать або звисають дроти… Дмитро вважає, що всі ці роботи можна було провести більш акуратно, якщо, звичайно, цим займаються фахівці. Наприклад, якби для робіт використовували штроборез з пилососом.

Батьки їхнього класу зібралися в школі, щоб оцінити масштаб "лиха" — майбутнього прибирання та підготовки приміщень, що не входить в обов’язок будівельників. Як виявилося, зі школи за планами намічено вивезти 50 тонн сміття. Спілкування з директором ситуацію з готовністю школи до 1 вересня не прояснило, керівник також не зміг надати проектної документації по реконструкції електропроводки, та ще й заявив, що будівельники йому не підкоряються.

Все це не могло не викликати стурбованості у батьків — чи встигнуть завершити ремонтні роботи в класах і коридорах, чи не доведеться дітям дихати будівельним пилом, хто і коли буде наводити порядок в класах. А в коментарях до фотографій, які Дмитро Лебідь виклав в соцмережі, люди вказували на небезпечне з’єднання електричних проводів, порівнюючи будівельників з вигаданими гастарбайтерами з телепередачі "Наша Russia". "Таке з’єднання проводів неприпустимо!", "Жесть", "Заземлення в" новій "проводці не передбачено?", "Заземлення зробити Равшану і Джамшут було важко. Навіщо ж? Діди совєцькі-то жили без заземлення, і дітям воно не потрібно", "Клеммники? Коробки розподільні?", "Навіщо? Скрутка і ізолента — друг і товариш равшанджамшутовіча".

Додзвонитися на стаціонарні телефони до директора школи Ігоря Шкільного та до керівника відділу освіти, молоді та спорту Кам’янка-Дніпровської міськради Маріанни Вакули не вдалося — одні номери не відповідали, інші виявилися "вечнозанятимі". А тим часом шум, піднятий батьками школярів, дав результат. Спочатку з’явилася офіційна відповідь представників влади територіальній громаді, після чого відбулися істотні зміни в ході ремонтних робіт.

Так, в приватному коментарі до вищезгаданого посту Маріанна Вакула відповіла: "Освітній процес почнеться 1 вересня і буде проходити в звичайному режимі, в разі карантину — дистанційно або змішаною формою навчання".

А з інформації відділу освіти, молоді та спорту з’ясувалося, що в школі, яка працювала майже півстоліття без капремонту, вкрай необхідно було провести реконструкцію внутрішніх мереж електропостачання. Справа в тому, що в минулому році за результатами перевірок інспекторів пожежної безпеки ДСНС, Запорізький окружний адміністративний суд прийняв рішення про закриття цього навчального закладу: "Півтора року йдуть судові засідання. За цей час проводилася відповідна робота щодо усунення недоліків і приведення навчального закладу у відповідність з нормами техногенної та пожежної безпеки" .

Проектно-кошторисною документацією зайнялися в лютому 2021 року. У квітні підписали договір на проведення проектних робіт, потім оголосили тендер на закупівлю послуг з проведення робіт. І ось тут виявився "камінь спотикання" — на перший і повторний аукціони подався лише один претендент. Вирішення питань фінансування та документального оформлення катастрофічно затягнуло початок самих робіт. Ясна річ, будівельникам була поставлена задача укластися в найкоротші терміни. Але попутно в ході робіт виявилися технічні "сюрпризи":

"… Були виявлені не позначені старі вентиляційні канали, дерев’яні елементи в конструктивних елементах будівлі, а також стара електрична мережа під напругою, яку повністю не вдалося відключити шляхом виключення автоматів. Саме тому нарізано кілька штроб і є інші, здавалося б, зайві пошкодження стін і стелі ".

Також пояснювалося, що прокладка проводки в штробі є найбільш безпечною, хоча і є брудним етапом роботи. А через терміновість постраждала акуратність.

-Вже до сьогоднішнього дня, 25 серпня, в нашому кабінеті закінчили повністю монтувати електропроводку, залишилось тільки встановити вимикачі, — повідомив нам Дмитро Лебідь. — Все там закрито, поштукатурено, і дроти, що спочатку були прокладені неправильно, які я фотографував, були перероблені. Все зайве повирезали, що було свого часу неправильно підключено.

Виходить, що своєчасне втручання небайдужих батьків допомогло усунути неполадки. "Так і є — моя мета і була домогтися, щоб в класах це зробили пристойно, — запевняє Дмитро. — Я розумію, якби спочатку все зробили акуратно і при цьому сильно б заощадили на проводах, коннекторах, то ніхто б навіть не присікався".

Але тепер виникла проблема косметичних ремонтів класних кімнат, що не передбачено підрядною організацією. Відділ освіти як би натякає на те, що робити його треба силами… зацікавлених осіб: "За рахунок коштів засновника, а саме Кам’янсько-Дніпровськоъ міської ради, щорічно фінансуються косметичні ремонти коридорів, рекреацій, технічних приміщень всіх закладів дошкільної, позашкільної, загальносередньої освіти, а косметичні ремонти класних кімнат проводять на благодійні внески батьків ".

Однак в даному випадку, за словами Дмитра, грошей на ремонт мами-тата здавати не мають наміру. І вони мають рацію. Варто нагадати, що "Виключно місцева влада відповідає за належні умови в школах, обладнання та ремонти. Будь-які роботи повинен проводити власник — а це територіальні громади в містах, областях. Ні адміністрація школи, ні вчителі не можуть вимагати від батьків будь-яких внесків або прямої участі в ремонті, як термінового так і планового ". На що ще батьків не мають права примушувати здавати кошти або купувати самостійно, можна дізнатися на сайті "Освіторія".

Втім, у будівельників є ще кілька резервних днів вересня: в перший день пройде тільки лінійка у дворі, на наступний день — спортивні конкурси під відкритим небом, потім свято День врожаю, коли діти теж в школу не заходять, плюс ще два вихідних.