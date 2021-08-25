Обеспокоенные увиденной в классах разрухой, небрежной и местами халтурной работой, родители учеников забили тревогу. Однако представители местной власти успокаивают, что учебный процесс начнется вовремя. А строители тем временем устраняют свои промахи.

Отправляя своих детишек в школу, родители надеются, что им там будет тепло, светло, безопасно и просто уютно. В принципе, для этого в учебных заведениях и делаются время от времени ремонты — зачастую с привлечением родительских средств и сил. Но когда до начала нового учебного года, как говорится, рукой подать, а в классах строители начинают активно штробить стены и менять электропроводку, щедро засыпая мебель, пособия, прочие школьные принадлежности кусками бетона и строительной пылью, это вызывает, по меньшей мере, недоумение и волнение: успеют ли к 1 сентября завершить работы? А если не успеют, то как будет проходить учебный процесс?

О том, как выглядят классы в Каменско-Днепровской НВК №2, где учатся его сын и дочка, в Фейсбуке эмоционально сообщил Дмитрий Лебедь.

По его мнению, иначе, как "акт вандализма в школе" проводимую реконструкцию электропроводки и освещения назвать невозможно: "Варварски ободранные стены и потолки, корявые штробы, свисающие провода, кучи пыли, обломков бетона и кирпича на полу и подоконниках. Парты, стулья, шкафы покрыты толстым слоем строительной пыли. Строители, на вид — сброд случайно нанятых людей, которым плевать на все. И это все — школа, которая через 11 дней должна радостно встречать детей в новом учебном году! Идя на летние каникулы, наши дети оставляли уютные стены своих классов!".

"Телеграфу" Дмитрий Лебедь пояснил, что о предстоящей замене электропроводки во всей школе родителей учащихся поставили в известность еще весной.

-Хорошо, вопросов нет, мы порядок в классах навели, цветы убрали, шторы сняли, парты поставили так, чтобы их можно было накрыть. Я так понимаю, что работы должны были начаться еще в начале лета, в крайнем случае, в середине, но начали их неожиданно несколько дней назад, буквально за две недели до начала учебного года.

По словам мужчины, классный руководитель дочки прибежала в школу и что смогла, накрыла пленкой, а кое-что осталось не защищенным от пыли. И когда педагог по какой-то необходимости вернулась в класс на следующий день, то в аудитории уже царил хаос – все было "разгромлено": ободраны обои в местах, где пробивали штробы, разбиты потолки для штроб, всюду валяются куски бетона, цементная пыль укрыла все поверхности, отовсюду торчат или свисают провода… Дмитрий считает, что все эти работы можно было провести более аккуратно, если, конечно, этим занимаются специалисты. К примеру, если бы для работ использовали штроборез с пылесосом.

Родители их класса собрались в школе, чтобы оценить масштаб "бедствия" — предстоящей уборки и подготовки помещений, что не входит в обязанность строителей. Как оказалось, из школы по планам намечено вывезти 50 тонн мусора. Общение с директором ситуацию с готовностью школы к 1 сентября не прояснило, руководитель также не смог предоставить проектной документации по реконструкции электропроводки, да еще и заявил, что строители ему не подчиняются.

Все это не могло не вызвать обеспокоенности у родителей – успеют ли завершить ремонтные работы в классах и коридорах, не придется ли детям дышать строительной пылью, кто и когда будет наводить порядок в классах. А в комментариях к снимкам, которые Дмитрий Лебедь выложил в соцсети, люди указывали на небезопасное соединение электрических проводов, сравнивая строителей с вымышленными гастарбайтерами из телепередачи "Наша Russia". "Такое соединение проводов недопустимо!", "Жесть", "Заземление в "новой" проводке не предусмотрено?", "Заземление сделать Равшану и Джамшуту было трудно. Зачем же? Деды совецкие-то жили без заземления, и детям оно не нужно", "Клеммники? Коробки распределительные?", "Зачем? Скрутка и изолентой — друг и товарищ равшанджамшутовича".

Дозвониться на стационарные телефоны до директора школы Игоря Школьного и до руководителя отдела образования, молодежи и спорта Каменка-Днепровского горсовета Марианны Вакулы не удалось – одни номера не отвечали, другие оказались "вечнозанятыми". А тем временем шум, поднятый родителями школьников, дал результат. Сначала появился официальный ответ представителей власти территориальной громаде, после чего произошли существенные изменения в ходе ремонтных работ.

Так, в частном комментарии к вышеупомянутому посту Марианна Вакула ответила: "Образовательный процесс начнется 1 сентября и будет проходить в обычном режиме, в случае карантина — дистанционно или смешанной формой обучения".

А из информации отдела образования, молодежи и спорта выяснилось, что в школе, работавшей почти полстолетия без капремонта, крайне необходимо было провести реконструкцию внутренних сетей электроснабжения. Дело в том, что в минувшем году по результатам проверок инспекторов пожарной безопасности ГСЧС, Запорожский окружной административный суд принял решение о закрытии этого учебного заведения. "Полтора года идут судебные заседания. За это время проводилась соответствующая работа по устранению недостатков и приведению учебного заведения в соответствие с нормами техногенной и пожарной безопасности" – поясняется в информации.

Проектно-сметной документацией занялись в феврале 2021 года. В апреле подписали договор на проведение проектных работ, затем объявили тендер на закупку услуг по проведению работ. И вот здесь оказался "камень преткновения" – на первый и повторный аукционы подался только один претендент. Решение вопросов финансирования и документального оформления катастрофически затянуло начало самих работ. Понятное дело, строителям была поставлена задача уложиться в кратчайшие сроки. Но попутно в ходе работ обнаружились технические "сюрпризы":

"…Были обнаружены не обозначенные старые вентиляционные каналы, деревянные элементы в конструктивных элементах здания, а также старая электрическая сеть под напряжением, которую полностью не удалось отключить путем выключения автоматов. Именно поэтому нарезано несколько штроб и имеются другие, казалось бы, лишние повреждения стен и потолка".

Также пояснялось, что прокладка проводки в штробе является наиболее безопасной, хотя и пыльным и грязным этапом работы. А из-за срочности пострадала аккуратность.

-Уже к сегодняшнему дню, 25 августа, в нашем кабинете закончили полностью монтировать электропроводку, осталось только установить выключатели, — сообщил нам Дмитрий Лебедь. – Все там закрыто, оштукатурено, и провода, изначально проложенные неправильно, которые я фотографировал, были переделаны. Все лишнее повырезали, что было в свое время неправильно подключено.

Получается, что своевременное вмешательство неравнодушных родителей помогло устранить неполадки. "Так и есть – моя цель и была добиться, чтобы в классах это сделали прилично, – уверяет Дмитрий. – Я понимаю, если бы изначально все сделали аккуратно и при этом сильно бы сэкономили на проводах, коннекторах, то никто бы даже не придрался".

Но теперь возникла проблема косметических ремонтов классных комнат, что не предусмотрено подрядной организацией. Отдел образования как бы намекает на то, что делать его надо силами… заинтересованных лиц: "За счет средств учредителя, а именно Каменско-Днепровского городского совета, ежегодно финансируются косметические ремонты коридоров, рекреаций, технических помещений всех учреждений дошкольного, внешкольного, общесреднего образования, а косметические ремонты классных комнат проводят на благотворительные взносы родителей".

Однако в данном случае, по словам Дмитрия, денег на ремонт мамы-папы сдавать не намерены. И они правы. Стоит напомнить, что "Исключительно местная власть отвечает за надлежащие условия в школах, оборудование и ремонты. Любые работы должен проводить владелец — а это территориальные общины в городах, областях. Ни администрация школы, ни учителя не могут требовать от родителей каких-либо взносов или прямого участия в ремонте, как срочного так и планового". На что еще родителей не имеют права принуждать сдавать средства или приобретать самостоятельно, можно узнать на сайте "Освіторія".

Впрочем, у строителей есть еще несколько резервных дней сентября: в первый день будет только линейка во дворе, на следующий день — спортивные конкурсы под открытым небом, затем праздник День урожая, когда дети тоже в школу не заходят, плюс еще два выходных.