Кращі практики інституту префектів у Франції можуть бути корисними – Чернишов

Олексій Чернишов зустрівся за послом Франції.

Багатолітній досвід Франції в організації роботи інституту префектів може бути корисним та дозволить уникнути багатьох помилок при впровадженні аналогічних змін в рамках реформи децентралізації в Україні. Таку думку висловив очільник Мінрегіону Олексій Чернишов в ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном та Префектом Французької Республіки Еріком Фреселінаром:

«На порядку денному в Україні стоїть питання переформатування місцевих державних адміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої влади префектурного типу. I незабаром, розпочнеться робота над законопроєктом "Про префекта". Переконаний, що досвід наших французьких партнерів, набутий протягом десятиріч, дозволить уникнути багатьох помилок при впровадженні цього інституту в Україні», — зазначив Олексій Чернишов.

В ході зустрічі сторони детально обговорили функції префектів у Франції та основну проблематику на шляху до впровадження цього інституту, зокрема алгоритмів призначення префектів, кола їх повноважень, підзвітності, а також сфери відповідальності:

«Щодо префектів існує багато хибних уявлень. Наприклад, є думка, що префект — це авторитарна особа. Це не зовсім вірно. Основна задача префекта — налагодити діалог між центральною та місцевою владою. Також варто наголосити, що префект є політично нейтральною особою», — зауважив Префект Французької Республіки Ерік Фреселінар.

Окремо сторони торкнулись моделі інституту префекта в столиці Франції – Парижі (функціонує разом із місцевою владою та мером).

Як відомо, Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен та Префект Французької Республіки Ерік Фреселінар зустрілись з очільником Мінергіону Олексієм Чернишовим за ініціативи української сторони.

Нагадаємо, законопроєкт «Про місто Київ – столицю України» був прийнятий в першому читанні Верховною Радою України.