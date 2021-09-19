Ти не гетьман, ти - х*йло: в мережу потрапило відео акції ветеранів та активістів на виступі Порошенка в Дніпрі
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Активісти намагалися зірвати виступ Порошенка в Дніпрі
Група активістів і ветеранів АТО/ООС влаштувала акцію під час виступу колишнього президента Петра Порошенка в Дніпрі. Інцидент стався в рамках Куліш-Фесту, що відбувся 18 вересня, повідомляє телеграм-канал «Украина Сейчас».
«Вчора Петро Порошенко приїхав до Дніпра, але щось пішло не так… На виступ екс-президента прийшли ветерани та активісти і чітко показали, що думають про дії Порошенка», — розповів канал, опублікувавши відео з місця подій.
Зокрема, на ньому активісти у військовій формі скандують кричалку «Ти не гетьман, ти — х*йло». На задньому плані видно сцену, з якої виступав колишній глава держави.
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