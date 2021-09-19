Ты не гетьман, ты – х*йло: в сеть попало видео акции ветеранов и активистов на выступлении Порошенко в Днепре

Активисты пытались сорвать выступление Порошенко в Днепре.

Группа активистов и ветеранов АТО/ООС устроила акцию в ходе выступления бывшего президента Петра Порошенко в Днепре. Инцидент произошел в рамках Кулиш-Феста, состоявшегося 18 сентября, сообщает телеграм-канал «Украина Сейчас».

«Вчера Петр Порошенко приехал в Днепр, но что-то пошло не так…На выступление экс-президента пришли ветераны и активисты и четко показали, что думают о действиях Порошенко», — рассказал канал, опубликовав видео с места событий.

В частности, на нем активисты в военной форме скандируют кричалку «Ты не гетман, ты – х*йло». На заднем плане видно сцену, с которой выступал бывший глава государства.