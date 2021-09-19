Рус

У Дніпрі питання ветерана про корупцію змусило Порошенка сховатися за спинами охорони, - блогер

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
73
Петро Порошенко
Петро Порошенко

Порошенко уникнув відповіді на питання ветерана про корупцію.

Колишній президент Петро Порошенко під прикриттям охорони втік від питання ветерана про корупцію після виступу в Дніпрі в суботу, 18 вересня. Про це написав блогер Михайло Шнайдер.

Він поділився також відео з місця події.

«Охорона "Гетьмана" героїчно захистила його від усього-на-всього одного АТОшника, який намагався поставити йому просте запитання - чому він пиляв і ділив за спинами армії?», - розповів блогер.

За словами Шнайдера, Порошенко, який виступає за демократичність і прозорість, від питання сховався за тонованим склом авто, за що був закиданий помідорами з боку активістів, що прийшли на захід.

Володимир Зеленський змінився зовні за два роки президентства
Інтерв'ю
Зеленський ніби постарів на 20 років, сил на другий термін може вже не вистачити, — політичний психолог
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський змінився зовні за два роки президентства
Зеленський ніби постарів на 20 років, сил на другий термін може вже не вистачити, — політичний психолог
Дата публікації
Категорія
У Києві представники ЛГБТ вийшли на марш
З військовими, поцілунками і легким "оголенням": як проходить Марш рівності в Києві (фото)
Дата публікації
Категорія
Статистика захворюваності ковідом на 19.09.2021
В Україні рекордно підскочив рівень госпіталізацій через COVID-19: зведення на 19 вересня
Дата публікації
Категорія
Вибори в Держдуму РФ із залученням до них Донбасу несуть як ризики, так і можливості для України
Вибори в Держдуму РФ із залученням до них Донбасу несуть як ризики, так і можливості для України
Дата публікації
Категорія
Вибори в Росії
Ватажки "ДНР" — "ЛНР" показово принизили "республіканські" паспорта