У Дніпрі питання ветерана про корупцію змусило Порошенка сховатися за спинами охорони, - блогер

Порошенко уникнув відповіді на питання ветерана про корупцію.

Колишній президент Петро Порошенко під прикриттям охорони втік від питання ветерана про корупцію після виступу в Дніпрі в суботу, 18 вересня. Про це написав блогер Михайло Шнайдер.

Він поділився також відео з місця події.

«Охорона "Гетьмана" героїчно захистила його від усього-на-всього одного АТОшника, який намагався поставити йому просте запитання - чому він пиляв і ділив за спинами армії?», - розповів блогер.

За словами Шнайдера, Порошенко, який виступає за демократичність і прозорість, від питання сховався за тонованим склом авто, за що був закиданий помідорами з боку активістів, що прийшли на захід.