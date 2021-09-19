У Дніпрі питання ветерана про корупцію змусило Порошенка сховатися за спинами охорони, - блогер
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Порошенко уникнув відповіді на питання ветерана про корупцію.
Колишній президент Петро Порошенко під прикриттям охорони втік від питання ветерана про корупцію після виступу в Дніпрі в суботу, 18 вересня. Про це написав блогер Михайло Шнайдер.
Він поділився також відео з місця події.
«Охорона "Гетьмана" героїчно захистила його від усього-на-всього одного АТОшника, який намагався поставити йому просте запитання - чому він пиляв і ділив за спинами армії?», - розповів блогер.
За словами Шнайдера, Порошенко, який виступає за демократичність і прозорість, від питання сховався за тонованим склом авто, за що був закиданий помідорами з боку активістів, що прийшли на захід.
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