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В Днепре вопрос ветерана о коррупции заставил Порошенко скрыться за спинами охраны, — блогер

Автор
Дмитрий Романов
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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Порошенко ушел от ответа на вопрос ветерана о коррупции.

Бывший президент Петр Порошенко под прикрытием охраны сбежал от вопроса ветерана о коррупции после выступления в Днепре в субботу, 18 сентября. Об этом написал блогер Михаил Шнайдер.

Он поделился также видео с места происшествия.

«Охрана "Гетмана" героически защитила его от всего-навсего одного АТОшника, который пытался задать ему простой вопрос – почему он пилил и делил за спинами армии?», — рассказал блогер.

По словам Шнайдера, Порошенко, выступающий за демократичность и прозрачность, от вопроса спрятался за тонированным стеклом авто, за что был закидан помидорами со стороны пришедших на мероприятие активистов.

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