Борис Колесніков пояснив, якою має бути реальна децентралізація

Колесніков підкреслив важливість професійної команди

Під час робочої поїздки в Донецьку область лідер партії "Україна – наш дім" Борис Колесніков, зустрічаючись з активами міст і сіл, представляючи керівників місцевих партійних осередків, ще раз нагадав про те, в чому суть реальної децентралізації і чому вона така важлива в процесі економічного зростання країни.

«Є речі, які в усьому світі належать центру: це оборона, безпека, зовнішня політика, а також інфраструктура національного і міжнародного рівня. У нас же все побудовано за принципом: «ось вам витрати, а доходи самі знайдете». Так не буває. У світі все йде знизу-вгору».

Спілкуючись з місцевими активами, лідер партії підкреслював важливість сили професійної команди, зокрема в тому, що вона складається з представників всіх вікових груп, а також в тому, що запорука успіху будь-якої партії полягає в грамотній структурі. Така команда зараз необхідна країні, оскільки в суспільстві назрів запит на професіоналів.

«Наше завдання — побудувати партію, починаючи з низів. Цей процес ми плануємо повністю завершити за пів року. Ми відкриваємо обласні, районні та міські організації і хочемо дійти до кожної виборчої дільниці. Напевно, найяскравішим світовим прикладом побудови партійної вертикалі є США», — зазначив політик.

Партія "УКРАЇНА – НАШ ДІМ" в Донецькій області відкрила 11 місцевих осередків.

Лідер партії також відзначив важливість кваліфікації керівників на місцях: «5 попередніх президентів дали підпорядкувати себе системі. А система наша схожа на вінегрет: залишилося частина радянської системи і друга частина — невдале копіювання західного досвіду. Важливо розуміти, що Заходу приніс успіх інститут місцевого самоврядування. Цю систему неодмінно потрібно зносити і будувати заново. Я вважаю, що найголовніше — золото партії — це керівники міських, районних і обласних організацій».