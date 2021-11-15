ICU виступила головним партнером CFA Institute Research Challenge в Україні

В Україні розпочався 12-й етап міжнародного конкурсу CFA Institute Research Challenge, в якому студенти економічних спеціальностей змагаються в інвестиційному аналізі. Група ICU п’ятий рік поспіль виступає головним партнером цієї престижної світової освітньої ініціативи.

Щорічно в CFA Institute Research Challenge беруть участь студенти з 91 країни світу. Команди учасників під менторством досвідчених фінансистів опановують на практиці навички з фінансового аналізу компаній, презентують журі експертні висновки та надають рекомендації для прийняття інвестиційних рішень.

Цьогоріч більше 80 студентів, які представляють команди з 18 вишів України, беруть участь у локальних змаганнях. Фінал конкурсу відбудеться в лютому 2022 року, після чого переможці змагатимуться з командами з країн регіону СЕЕ (Центральної та Східної Європи) за право вийти в фінал регіону EMEA (Європа, Близький Схід, Африка).

Захар Дерюга, інвестиційний менеджер ICU, відкриваючи офіційний початок CFA Institute Research Challenge, порадив учасникам приділяти більше часу професійному саморозвитку.

«Інвестуйте якомога більше часу в навчання. Ви можете бути сторазово розумними або навчатися в топових університетах світу. Але перевага буде на боці того, хто регулярно витрачає більше часу та зусиль на свій розвиток, а не лише просто вчиться в престижному навчальному закладі та приділяє саморозвитку усього 1% від свого часу», – наголосив він.

CFA Institute Research Challenge in Ukraine має на меті підвищити кваліфікацію випускників українських університетів, надаючи їм можливість отримати практичний досвід з аналітичної роботи у сфері фінансів.

Група ICU вже тривалий час фінансово підтримує програми з розвитку економічної освіти в Україні. Зокрема, цьогоріч група спрямувала $1 млн на розвиток Київської школи економіки.

Довідка.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група також займається венчурними інвестиціями. Географія інтересів ICU – ринки, що розвиваються в усьому світі.

Під управлінням групи перебувають активи в розмірі понад $500 млн.

Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.