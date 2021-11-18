"Укргазвидобування" заощадило 240 млн. грн. на закупівлі труб для видобутку газу

Найбільша державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" планує закупити понад 25,5 тис. т насосно-компресорних труб (НКТ) у заводу "Інтерпайп Ніко Тьюб".

Про це свідчать попередні результати онлайн-аукціону у системі Прозорро, що відбувся 17 листопада.

Стартова ціна трьох лотів становила 2 млрд. 533 млн. грн., тоді як у ході торгів продавець знизив ціну до 2 млрд. 293 млн. грн. Таким чином, економія "Укргазвидобування" на цьому тендері склала 240 млн. грн. або $9 млн.

Другий учасник торгів — ТОВ "Нафтосервіс" — запропонував за свою продукцію 2 млрд. 501 млн. Таким чином, потенційна економія УЗД склала б лише 32 млн. грн. або трохи більше $1 млн.

Документи на участь в аукціоні також подавали Mertex UK Limited (Велика Британія) та Tenaris Global Services SA (Люксембург), але ці компанії були дискваліфіковані через надання неповного пакету документів.