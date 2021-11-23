Україна видала Росії надто цінного свідка у справі МН-17

Глава Bellingcat розповів, як варто було вчинити із Цемахом.

Глава групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв назвав причини, через які українська влада вирішила видати Росії фігуранта справи про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, колишнього начальника т.зв. "бригади протиповітряної оборони ДНР" Володимира Цемаха

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "ГОРДОН ".

Грозєв каже, що Цемах був настільки цінним свідком, що вперше у сучасній історії міністри країн ЄС намагалися тиснути на керівництво України.

Причин його видачі він бачить дві. Перша їх пов’язані з обміном утримуваними особами.

"Росія, визнаючи свій злочин і важливість прибрати цього свідка, сказала: "Ми не випустимо всіх цих невинних людей, яких ми тримаємо тут, якщо ви не видасте нам саме цю людину. Інші нас не цікавлять", — сказав Грозєв.

На його переконання, влада України могла спробувати врятувати в'язнів Кремля і погодитися на подібний обмін навіть на шкоду відносинам із країнами Заходу.

Втім, він не виключає й іншого варіанта, який криється у боягузті влади. Адже Цемах для Росії був настільки цінним, що у разі відмови його передавати Кремль цілком міг посилити тиск на Київ.

Грозєв вважає, що правильною позицією було б спочатку зайняти агресивну позицію і відмовити у видачі Цемаха, щоб змусити говорити. А вже після надання всіх показань, можна було б підняти питання про його обмін.

Нагадаємо, Цемах був захоплений в окупованому Сніжному, що на Донеччині, і вивезений на підконтрольні території України у червні 2019 року.

За даними Bellingcat, він не брав участі в збитті пасажирського літака, проте займався евакуацією того самого "Бука", з якого було запущено ракету, на територію Росії. Крім того, він міг особисто спілкуватися із членами екіпажу.

Проти його передачі особливо активно виступали Нідерланди, чиї громадяни загинули у трагедії, та міжнародна слідча група JIT. Крім того, відповідні заклики звучали і з боку депутатів Європарламенту.

Попри це, 7 вересня Цемах був переданий у рамках обміну "35 на 35" з Росією. Тоді до України повернулися режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, активіст Володимир Балух та інші.

Нідерланди після цього зверталися до Росії щодо екстрадиції Цемаха, але отримали відмову.