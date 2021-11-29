"Правий сектор" вимагає від РНБО ввести санкції проти Біби, Киви, Новинського та Портнова

Перерахованих осіб звинувачують у антиукраїнській діяльності

26 листопада партія "Правий сектор" провела під будівлею Ради національної безпеки та оборони мітинг, на якому вимагала запровадити санкції проти власника компанії "БРСМ-Нафта" Андрія Біби, нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви та позафракційного Вадима Новинського, а також Андрія Портнова – ексзаступника глави Адміністрації Президента за президента-утікача Віктора Януковича.

Трансляцію заходу політична сила вела у Facebook

У зверненні, яке "Правий сектор" передав до РНБО, їх звинувачують у антиукраїнській діяльності.

"Їхня деструктивна діяльність спрямована на підрив обороноздатності нашої держави, дестабілізацію суспільно-політичного життя та підготовку ґрунту для російського вторгнення", – сказано у зверненні, яке наводить у Facebook сторінка "Правий сектор Оболонь".

У документі партійці перерахували, до кого й чому, на їхню думку, треба застосувати санкції:

Андрія Біби, фігуранта списку бази "Миротворець", власника мережі заправок "БРСМ-Нафта", на доходи від діяльності якої відбували фінансування антиукраїнської Партії Шарія, що підтверджено журналістами та рішенням суду. Він також спонсорував будівництво храмів філії РПЦ для повернення впливу Московського патріархату на вірян західних областей України та був причетним до організації протестів проти приїзду вселенського патріарха Варфоломія;

Іллі Киви, народного депутата від ОПЗЖ, який, за даними СБУ, контролював кримінальне проросійське угруповання, яке під прикриттям громадського обʼєднання спеціалізувалася на скоєнні злочинів та провокативних дій, спрямованих на розхитування ситуації у країні;

Вадима Новинського, олігарха та народного депутата від ОПЗЖ (Новинський зараз не є членом жодної фракції ВР, але його висунули до парламенту від партії "Опозиційний блок – За життя"), причетного до протидії створенню Православної церкви України та надання Україні томосу про автокефалію, а також фінансуванню діяльності, спрямованої на розпалювання міжконфесійної ворожнечі;

Андрія Портнова, колишнього заступника глави адміністрації президента-утікача Віктора Януковича, причетного до анексії Криму, державної зради, незаконного привласнення державних коштів та порушення прав людини.

"Правий сектор" також наголосив на необхідності занести до санкційних списків оточення Біби, Киви, Новинського та Портнова, а також їхні активи.

"Ми звертаємося до Ради національної безпеки та оборони України включити вищезазначених осіб та їх оточення, а також фінансові активи в санкційні списки, аби позбавити їх впливу на ситуацію у країні та перешкодити їхній діяльності, яка шкодить безпеці та інтересам Української держави", – написано у зверненні до РНБО.