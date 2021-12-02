Компанія Audubon Bioscience з українськими засновниками залучила близько 350 тис. доларів у розвиток біотехнологій

Аудубон Біосаєнс (Audubon Bioscience), серед засновників якої українці – Ростислав і Алла Семікови, у співпраці з онлайн-платформою Microventures залучили близько 350 тисяч доларів інвестицій, щоб сприяти передовим науковим дослідженням, які спрямовані на ранню діагностику раку та його ефективне і доступне лікування.

У сфері наук про життя, до яких належать біотехнології та біобанкінг, це перша організація з українськими засновниками і значною частиною команди, якій вдалося вийти на такий рівень – побудувати інноваційну групу компаній з майже 100 співробітниками та офісами у 12 країнах світу, оцінкою понад 10 млн доларів, і успішним краудфандингом*.

«Наша мета – зробити вагомий внесок в боротьбу з раком, що забрав життя понад 10 млн людей лише минулого року. Сьогодні ми раді повідомити про те, що 763 інвестори з усього світу довірили нам 348 465 доларів», – зазначив співзасновник та генеральний директор Audubon Bioscience Ростислав Семіков.

«Даний результат для нас ще одним доказом того, що біотехнологічна галузь в цілому, і сектор біобанкінгу зокрема, представляють значний інтерес для інвесторів та науковців. Ми цінуємо їхню довіру», – зазначила співзасновник та фінансовий директор Марі Кабірак, коментуючи результати інвестиційної кампанії.

«Гроші, які вдалося зібрати, будуть використані на операційні витрати та розширення команди для подальшого розвитку Audubon Bioscience, а ще дозволить у глобальному контексті долучити Україну до сучасних розробок у галузі біотехнологій», – додає директор з маркетингу Андрій Шеховцов.

У команді Audubon Bioscience успішно працюють наші співвітчизники, а афілійована компанія Ukraine Bioscience співпрацює з провідними українськими спеціалістами з онкології, патанатомії і діагностики. Серед українських партнерів виділяються лабораторії CSD та Сінево, які діагностують за новітніми міжнародними протоколами.

Компанія Аудубон Біосаєнс заснована у 2016 році в районі Аудубон (звідси назва) Нового Орлеану, штат Луїзіана, де Ростислав Семіков проходив докторантуру в Центрі нейронаук Луїзіанського державного університету. У 2018 році штаб-квартиру перенесли в Хьюстон, на базу Інноваційного Інституту Техаського медичного центр (Texas Medical Center), який є найбільшим медичним центром у світі. Місцева онкологічна клініка MD Anderson – це провідний світовий центр з досліджень, діагностики і лікування раку.

Audubon Bioscience допомагає дослідникам у зборі пухлинних тканин, рідин і клітин, що залишаються після операцій та діагностичних процедур у понад 100 клінічних центрів США, Європи, Азії та Африки. Ці залишкові біозразки сприяють відкриттю нових методів діагностики і лікування, що рятують життя наступним поколінням пацієнтів.

У найближчі роки команда планує розпочати власні дослідження з розробки діагностичних тестів для визначення раку на ранніх стадіях через виявлення ракових клітин і нуклеїнових кислот (ДНК, РНК) в рідинах організму людини (кров, сеча, слина, тощо).

* Краудфандинг – це співпраця людей, які добровільно об’єднують свої гроші чи інші ресурси разом, як правило через інтернет, фінансуючи нове підприємство або проект.