Колишній переговорник у Мінську пояснив необхідність загальної амністії на Донбасі

Фокін каже, що мир має бути укладений на умовах, що не утискають інтереси України.

Люди, викриті в злочинах проти України, мають понести покарання за свої справи, однак миру на Сході України досягти не вдасться без ухвалення закону про амністію.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив перший прем’єр незалежної України Вітольд Фокін.

"Я і зараз вважаю, що без амністії розмови про мир лише недобросовісна імітація прагнення до миру", — сказав він.

Він переконаний, що якщо Верховна Рада не ухвалить такого закону, то кожен член незаконних збройних формувань продовжуватиме чинити опір "до останнього патрона", що залишить життя військовослужбовців ЗСУ під загрозою.

Перший прем’єр уточнив, що цим не закликає помилувати терористів, мародерів та диверсантів і очікує, що кожен із них отримає покарання за скоєне.

Фокін зазначає, що після досягнення миру, який не буде утискати інтереси України, необхідно створити групи слідчих, які мають виявити злочинців і передати до суду.

Водночас він наголосив, що доведенням вини повинні будуть займатися не "розстрільні трійки", а народні суди.

Більше про те, що чекає Донбас після деокупації, а також про перспективи розвитку України загалом читайте у матеріалі "Телеграфа": Без амністії розмови про мир на Донбасі є лише імітацією — Вітольд Фокін.