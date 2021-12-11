Бывший переговорщик в Минске объяснил необходимость всеобщей амнистии на Донбассе

Фокин говорит, что мир должен быть заключен на условиях не ущемляющих интересы Украины.

Люди, уличенные в преступлениях против Украины, должны понести наказание за свои дела, однако мира на Востоке Украины достичь не удастся без принятия закона об амнистии.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" первый премьер независимой Украины Витольд Фокин.

"Я и сейчас считаю, что без амнистии разговоры о мире всего лишь недобросовестная имитация стремления к миру", — сказал он.

Он убежден, что если Верховная Рада не примет такой закон, то каждый член незаконных вооруженных формирований будет продолжать сопротивляться "до последнего патрона", что оставит жизни военнослужащих ВСУ под угрозой.

Первый премьер уточнил, что этим не призывает помиловать террористов, мародеров и диверсантов и ожидает, что каждый из них получит наказание за содеянное.

Фокин отмечает, что после достижения мира не ущемляющего интересы Украины необходимо создать группы следователей, которые должны обнаружить преступников и передать в суд.

Вместе с тем он подчеркнул, что доказыванием вины должны будут заниматься не "расстрельные тройки", а народные суды.

Больше о том, что ждет Донбасс после деоккупации, а также о перспективах развития Украины в целом читайте в материале "Телеграфа": Без амнистии разговоры о мире на Донбассе являются лишь имитацией — Витольд Фокин.