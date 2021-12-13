Охорона спецназу ГУР МО і бронеавтомобіль посольства: нові подробиці скандалу з замглави МВС

Згідно із законом, заступнику міністра Гогілашвілі не покладається за статусом бронеавтомобіль та особиста охорона

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогилашвілі напав на капітана поліції полку особливого призначення "Київ" Костянтина Васенкова, використовуючи охорону спецназу ГУР МО і бронеавтомобіль посольства США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Цензор.Нет".

Як відомо, машини були зупинені для перевірки документів на блокпосту в зоні ООС. Замість предʼявлення документів, люди вискочили з машини і почали зʼясовувати у капітана поліції, чому їх не пропускають негайно. Виявилося, в сірому джипі пересувався заступник міністра МВС Олександр Гогилашвілі, а в чорному джипі його озброєна охорона, які представили документи тільки після того, як вийшли з машин з особистою зброєю в руках.

Однак за законом заступнику міністра Гогилашвілі не покладається за статусом бронеавтомобіль і особиста охорона.

За даними джерел "Цензор.Нет", охорона заступника міністра МВС — шестеро військовослужбовців, офіцерів спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони, військова частина 2245.

Також за даними видання, для пересування Гогилашвілі використовується бронеавтомобіль, наданий посольством США для забезпечення безпеки співробітників військової розвідки України. Раніше цей автомобіль перевозив командира спецназу ГУР МО Юрія Семенюка — розвідника, якого звільнили після провалу спецоперації із захоплення "вагнерівців".

"На якій підставі заступник міністра МВС використовує для забезпечення своїх поїздок спецтранспорт військової розвідки, чому Гогилашвілі охороняють офіцери спецназу Міноборони? У МВС є свої завдання, свій транспорт, своя охорона. Або ці люди на відеозапису і ця машина вже не числяться в ГУР МО? Надання охорони і машин Гогилашвілі може бути прямим порушенням закону — або він одночасно таємний спецагент, що виконує диверсії в російському тилу?" — задається питанням "Цензор.Нет".

Крім того, як пізніше зʼясувалося, що Гогилашвілі більшу частину життя працював в Росії, де був помічником боксера, а нині депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва, і має паспорт громадянина РФ.

"СБУ зобовʼязане повідомити — чи є Гогилашвілі громадянином Росії зараз, чи дійсні його російські документи, чи підтримує якісь контакти з російськими державними структурами та посадовими особами", — резюмують журналісти.

Нагадаємо, Гогилашвілі потрапив у скандал через сварку з правоохоронцями під час перевірки на блок-пості в ООС. Після цього він сказав, що готує рапорт.

Пізніше на інцидент відреагував президент Володимир Зеленський, вимагаючи його звільнення. "Прошу міністра внутрішніх справ і Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника голови МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником", — заявив президент.

Глава Міністерства Денис Монастирський також заявив, що хоче його відсторонення і ініціював перевірку.