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Генерал Бурба заявив про погрози та спробу "купити" його мовчання у справі "вагнерівців"

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Генерал Бурба заявив про погрози та спробу "купити" його мовчання у справі "вагнерівців"

Колишній глава Української розвідки генерал-полковник Василь Бурба розповів, що йому пропонували посаду посла в одній із країн за те, що він скаже, що операції у справі "вагнерівців" ніколи не було. Генерал відмовився і тоді йому почали загрожувати забороною виїзду за кордон та кримінальними справами.

Про це заявив колишній керівник Головного управління Міністерства оборони України генерал-полковник Василь Бурба в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время".

За словами Бурби, на початку 2021 року керівник однієї з українських спецслужб, якому було делеговано повноваження Офісом Президента України, запропонував «поїхати послом до однієї з країн» в обмін на заперечення самого факту існування «справи Вагнеровців». Він відмовився, після чого у хід пішли погрози кримінальними справами, зняттям охорони та забороною на виїзд з України.

Крім того, колишній керівник військової розвідки заявив, що операція провалилася через її перенесення та ймовірний дзвінок з України до Білорусі.

«Основний варіант для мене — це дзвінок до Білорусі, і це зрада. У нас є люди, які працюють не на Україну, а на інші держави, є кроти, які роблять все для того, щоб подібні операції не увінчалися успіхом. Якщо був подібний дзвінок до Білорусі, то Президент України мав би знати про нього», — сказав Василь Бурба.

Також він зазначив, що йому вже понад 2 місяці не дають підписати протокол з його показаннями Парламентській тимчасовій слідчій комісії. Причин затримки, крім спроби фальсифікувати його показання генерал не бачить.

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