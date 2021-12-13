Укр

Генерал Бурба заявил об угрозах и попытке "купить" его молчание по делу "вагнеровцев"

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Генерал Бурба заявил об угрозах и попытке "купить" его молчание по делу "вагнеровцев" Новость обновлена 13 декабря 2021, 18:45

Бывший глава Украинской разведки, генерал-полковник Василий Бурба рассказал, что ему предлагали должность посла в одной из стран за то, что он скажет, что операции по делу "вагнеровцев" никогда не было. Генерал отказался и тогда ему начали угрожать запретом выезда за границу и уголовными делами.

Об этом заявил бывший руководитель Главного управления Министерства обороны Украины генерал-полковник Василий Бурба в интервью телеканалу «Настоящее время».

Со слов Бурбы, в начале 2021 года, руководитель одной из украинских спецслужб, которому были делегированы полномочия Офисом Президента Украины, предложил «уехать послом в одну из стран» в обмен на отрицание самого факта существования «дела Вагнеровцев». Он отказался, после чего в ход пошли угрозы уголовными делами, снятием охраны и запретом на выезд с Украины. 

Кроме того, бывший руководитель военной разведки заявил, что операция провалилась из-за ее переноса и вероятного звонка из Украины в Беларусь. 

«Основной вариант для меня — это звонок в Беларусь и это предательство. У нас есть люди, которые работают не на Украину, а на другие государства, есть «кроты» делающие все для того, чтобы подобные операции не увенчались успехом. Если был подобный звонок в Беларусь, то Президент Украины должен был знать о нем» — сказал Василий Бурба.

Также, он отметил, что ему уже более 2х месяцев не дают подписать протокол с его показаниями Парламентской временной следственной комиссии. Причин задержки, кроме как в попытке фальсифицировать его показания генерал не видит.

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