Відбувся гранд-фінал Першого офіційного Суперкубка України з кіберспорту

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Учасники турніру розіграли призовий фонд $10,000 Новина оновлена 17 січня 2022, 12:41
Учасники турніру розіграли призовий фонд $10,000

16 січня у гранд-фіналі Суперкубка України з дисципліни CS:GO чемпіонство здобула команда Run or Die. У рівній боротьбі вона обіграла команду В8.

Суперкубок України – перший офіційний кіберспортивний захід, який було внесено до календаря спортивних подій Міністерства молоді та спорту України. Загалом учасники турніру розіграли призовий фонд $10,000.

Суперкубок відбувся за підтримки єдиного легального букмекера Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – провідна беттінгова компанія у світі кіберспорту, яка бере участь в організації турнірів з різних дисциплін та є партнером таких видатних команд, як Team Spirit та HellRaisers.

Федерація кіберспорту України організовувала україномовну трансляцію всіх матчів Суперкубку зі студії у Дніпрі та вже анонсувала реєстрацію на Кубок України 2022 з дисциплін Dota 2 та СS:GO.

Спостерігати за наступними турнірами від Федераціі кіберспорту України можна на офіційному профілі в Twitch https://www.twitch.tv/csgouesf_ua

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