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В ОП дали перелік надійних телеграм-каналів, де можна шукати офіційну інформацію по областях

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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В ОП дали перелік надійних телеграм-каналів, де можна шукати офіційну інформацію по областях Новина оновлена 01 березня 2022, 21:38

Українці можуть користатися перевіреною інформацією щодо ситуації в кожній області напряму від обласних військових адміністрацій. Для цього ОВА відкрили телеграм-канали, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Україна тримає стрій! Влада на місцях разом із воїнами ЗСУ та силами територіальної оборони працює на нашу Перемогу», - пише він.

За словами Тимошенка, ворог штампує багато фейків, аби посіяти паніку. Тому не варто піддаватися на провокації, краще черпати інформацію з офіційних джерел.

«Для того, щоб ви могли отримувати достовірну інформацію, в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації», - повідомив він, закликав підписуватися на них.

 Вінницька https://t.me/vinnytskaODA

Волинська https://t.me/volynskaODA

Дніпропетровська https://t.me/dnipropetrovskaODA

Донецька https://t.me/pavlokyrylenko_donoda

Житомирська https://t.me/zhytomyrskaODA

Закарпатська https://t.me/zakarpatskaODA

Запорізька https://t.me/starukhofficial

Івано-Франківська https://t.me/onyshchuksvitlana

Київська https://t.me/kyivoda

Кіровоградська https://t.me/chornamary

Луганська https://t.me/luhanskaVTSA

Львівська https://t.me/kozytskyy_maksym_official

Миколаївська https://t.me/mykolaivskaODA

Одеська https://t.me/odeskaODA

Полтавська https://t.me/DMYTROLUNIN

Ровенська https://t.me/s/vitalykoval8

Сумська https://t.me/Zhyvytskyy

Тернопільська https://t.me/ternopilskaODA

Харківська https://t.me/synegubov

Херсонська https://t.me/khersonskaODA

Хмельницька https://t.me/khmelnytskaODA

Черкаська https://t.me/AleksandrSkichko

Чернівецька https://t.me/chernivetskaODA

Чернігівська https://t.me/chernigivskaODA

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