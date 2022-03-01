В ОП дали список надежных телеграм-каналов, где можно находить официальную информацию по областям

Украинцы могут воспользоваться проверенной информацией о ситуации в каждой области напрямую от областных военных администраций. Для этого ОВА открыли телеграм-каналы, сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Украина держит строй! Власть на местах вместе с воинами ВСУ и силами территориальной обороны работают на нашу Победу", — пишет он.

По словам Тимошенко, враг штампует много фейков, чтобы посеять панику. Поэтому не стоит поддаваться на провокации, лучше черпать информацию из официальных источников.

"Для того, чтобы вы могли получать достоверную информацию, в каждой области создан официальный телеграм-канал главы облгосадминистрации", — сообщил он, призвав подписываться на них.

Винницкая https://t.me/vinnytskaODA

Волынская https://t.me/volynskaODA

Днепропетровская https://t.me/dnipropetrovskaODA

Донецкая https://t.me/pavlokyrylenko_donoda

Житомирская https://t.me/zhytomyrskaODA

Закарпатская https://t.me/zakarpatskaODA

Запорожская https://t.me/starukhofficial

Івано-Франковская https://t.me/onyshchuksvitlana

Киевская https://t.me/kyivoda

Кировоградская https://t.me/chornamary

Луганская https://t.me/luhanskaVTSA

Львовская https://t.me/kozytskyy_maksym_official

Николаевская https://t.me/mykolaivskaODA

Одесская https://t.me/odeskaODA

Полтавская https://t.me/DMYTROLUNIN

Ровенская https://t.me/s/vitalykoval8

Сумская https://t.me/Zhyvytskyy

Тернопольская https://t.me/ternopilskaODA

Харьковская https://t.me/synegubov

Херсонская https://t.me/khersonskaODA

Хмельницкая https://t.me/khmelnytskaODA

Черкасская https://t.me/AleksandrSkichko

Черновицкая https://t.me/chernivetskaODA

Черниговская https://t.me/chernigivskaODA