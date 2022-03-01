В ОП дали список надежных телеграм-каналов, где можно находить официальную информацию по областям
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Украинцы могут воспользоваться проверенной информацией о ситуации в каждой области напрямую от областных военных администраций. Для этого ОВА открыли телеграм-каналы, сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Украина держит строй! Власть на местах вместе с воинами ВСУ и силами территориальной обороны работают на нашу Победу", — пишет он.
По словам Тимошенко, враг штампует много фейков, чтобы посеять панику. Поэтому не стоит поддаваться на провокации, лучше черпать информацию из официальных источников.
"Для того, чтобы вы могли получать достоверную информацию, в каждой области создан официальный телеграм-канал главы облгосадминистрации", — сообщил он, призвав подписываться на них.
Винницкая https://t.me/vinnytskaODA
Волынская https://t.me/volynskaODA
Днепропетровская https://t.me/dnipropetrovskaODA
Донецкая https://t.me/pavlokyrylenko_donoda
Житомирская https://t.me/zhytomyrskaODA
Закарпатская https://t.me/zakarpatskaODA
Запорожская https://t.me/starukhofficial
Івано-Франковская https://t.me/onyshchuksvitlana
Киевская https://t.me/kyivoda
Кировоградская https://t.me/chornamary
Луганская https://t.me/luhanskaVTSA
Львовская https://t.me/kozytskyy_maksym_official
Николаевская https://t.me/mykolaivskaODA
Одесская https://t.me/odeskaODA
Полтавская https://t.me/DMYTROLUNIN
Ровенская https://t.me/s/vitalykoval8
Сумская https://t.me/Zhyvytskyy
Тернопольская https://t.me/ternopilskaODA
Харьковская https://t.me/synegubov
Херсонская https://t.me/khersonskaODA
Хмельницкая https://t.me/khmelnytskaODA
Черкасская https://t.me/AleksandrSkichko
Черновицкая https://t.me/chernivetskaODA
Черниговская https://t.me/chernigivskaODA
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