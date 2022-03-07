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На Закарпатті відбулася зустріч парламентарів України та Австрії

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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На Закарпатті відбулася зустріч парламентарів України та Австрії Новина оновлена 07 березня 2022, 16:39

Гумдопомогу невідкладно відправлять у регіони, де зараз найважче

На Закарпатті у пункті пропуску "Ужгород — Вишнє-Нємецьке" відбулася зустріч голови Закарпатської ОВА та українських парламентарів із представниками парламенту Республіки Австрія та дипломатами. Про це повідомив очільник Закарпаття Віктор Микита.

"Наші колеги передали дві вантажівки гумдопомоги, яку невідкладно відправимо у регіони, де зараз найважча гуманітарна ситуація", — сказав Микита.

Він також подякував представникам парламенту Австрії та дипломатам за допомогу й всебічну підтримку.

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