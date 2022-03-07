На Закарпатье состоялась встреча парламентариев Украины и Австрии
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Гумпомощь немедленно отправят в регионы, где сейчас тяжелее всего
На Закарпатье в пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое" состоялась встреча главы Закарпатской ОВА и украинских парламентариев с представителями парламента Республики Австрия и дипломатами. Об этом сообщил глава Закарпатья Виктор Микита.
"Наши коллеги передали два грузовика гумпомощи, которые безотлагательно отправим в регионы, где сейчас самая тяжелая гуманитарная ситуация", — сказал Микита.
Он также поблагодарил представителей парламента Австрии и дипломатов за помощь и всестороннюю поддержку.
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