За 10 березня з найгарячіших точок Харківщини, Сумщини та Київщини евакуювали 38 тисяч людей – Офіс Президента

Налагоджене постачання до України гуманітарної допомоги з інших держав

За 10 березня спільними зусиллями влади та громадян України вдалось евакуювати понад 38 тисяч людей з найгарячіших точок Київщини, Сумщини та Харківщини. Такими результатами поділився заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у відеозверненні до українців.

"Це 16 тисяч з Київської області, 20 тисяч з Сумської області, 2 тисячі з Ізюма, що на Харківщині. Доставлено гуманітарний вантаж до міста Енергодар та місті Ізюм", — розповів Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що влада також працює над тим, аби евакуація відбулася і за іншими напрямками та нагадав, що евакуаційні рейси є абсолютно безкоштовними, закликавши не вестись на провокації.

Також налагоджене постачання до України гуманітарної допомоги з інших держав. Так, за 9 днів березня до країни було ввезено понад 36 тисяч тонн гуманітарних вантажів, а лише за 9 березня — близько 5 тисяч тонн.

"Логістичні гуманітарні хаби в усій країні якнайшвидше доправляють вантажі в області, де ведуться активні воєнні дії. Наприклад, Укрзалізницею за 9 днів березня відправлено понад 12 тисяч тонн вантажів. Дякуємо всім, хто допомагає українському народу, працюємо, переможемо і все буде Україна", — додав заступник очільника ОП.