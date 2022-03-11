Рус

За 10 березня з найгарячіших точок Харківщини, Сумщини та Київщини евакуювали 38 тисяч людей – Офіс Президента

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
174
За 10 березня з найгарячіших точок Харківщини, Сумщини та Київщини евакуювали 38 тисяч людей – Офіс Президента Новина оновлена 11 березня 2022, 11:00

Налагоджене постачання до України гуманітарної допомоги з інших держав

За 10 березня спільними зусиллями влади та громадян України вдалось евакуювати понад 38 тисяч людей з найгарячіших точок Київщини, Сумщини та Харківщини. Такими результатами поділився заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у відеозверненні до українців.

"Це 16 тисяч з Київської області, 20 тисяч з Сумської області, 2 тисячі з Ізюма, що на Харківщині. Доставлено гуманітарний вантаж до міста Енергодар та місті Ізюм", — розповів Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що влада також працює над тим, аби евакуація відбулася і за іншими напрямками та нагадав, що евакуаційні рейси є абсолютно безкоштовними, закликавши не вестись на провокації.

Також налагоджене постачання до України гуманітарної допомоги з інших держав. Так, за 9 днів березня до країни було ввезено понад 36 тисяч тонн гуманітарних вантажів, а лише за 9 березня — близько 5 тисяч тонн.

"Логістичні гуманітарні хаби в усій країні якнайшвидше доправляють вантажі в області, де ведуться активні воєнні дії. Наприклад, Укрзалізницею за 9 днів березня відправлено понад 12 тисяч тонн вантажів. Дякуємо всім, хто допомагає українському народу, працюємо, переможемо і все буде Україна", — додав заступник очільника ОП.

Теги:
#Евакуація #Кирило Тимошенко
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
Дніпро
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Категорія
Одна з країн НАТО хоче передати Україні засоби ППО
WP дізналося про переговори в США щодо закриття неба від російських ракет та літаків
Дата публікації
Категорія
Китай давно близький до Росії
Сорос вказав на ключову роль Китаю у розв’язуванні путіним війни проти України.
Дата публікації
Категорія
У Росії вже почали шукати винних
Путін почав шукати винних за провал вторгнення в Україну: під роздачу потрапила ФСБ
Дата публікації
Категорія
Українська армія не поступається ворогу ні на крок
Війна - день 17: росія йде на економічне дно, проте продовжує нищити мирних українців (оновлюється)