Як російські букмекери продовжують заробляти в Україні

Українці продовжують нести свої гроші до російських онлайн-казино навіть попри війну

Російський спорт практично повністю ізольований від світової спільноти, а тиск на російський бізнес зростає з кожним днем. Щобільше, в Україні ухвалено закон про націоналізацію російського бізнесу, і вже є перші плоди цього закону. Редакція вирішила подивитися на інший бік спорту та бізнесу – букмекерів. Як ключовий російський букмекер продовжує заробляти в Україні та чому українці продовжують віддавати йому гроші?

1xbet

Материнська компанія великого російського холдингу, який, як подейкують, пов’язаний із ФСБ, продовжує працювати в Україні з сайтом https://1xbet.com. Єдина компанія з букмекерів, яка не призупинила комунікації та продовжує залучати клієнтів. Прероли, банерна реклама, клікандери – все це працює у "іксів" та приваблює гравців з України. Звичайно, про підтримку України бренд не заявляв, що не заважає їй приймати ставки українських гравців. За інформацією з відкритих джерел, творці компанії мають безпосереднє відношення до російських силовиків і дуже часто фігурують у різних "війнах" між силовими відомствами. Ну, і перебувають у міжнародному розшуку.

Betwinner

Компанія не має ліцензії в Україні, але працює на сайті https://betwinner-ua.com/ та періодично проводить рекламні комунікації. Одна з наймолодших компаній, за інформацією різних джерел – також представник російського холдингу 1xbet. Попри військове вторгнення, сайт російської компанії, як і раніше, працює в Україні та приймає ставки українських гравців, хоч і не був помічений в активних рекламних комунікаціях.

Мелбет

Компанія має ліцензію на діяльність онлайн-казино, але відома більше як букмекер. Офіційний сайт https://melbetua.com/ua/, активний, але компанія не проводить жодних рекламних комунікацій, працюючи з існуючою базою українських клієнтів. За інформацією різних джерел – представник російського холдингу 1xbet.

Водночас українські букмекери зробили свій вибір зрозуміло та чітко. Favbet припинив роботу в Білорусі, Parimatch Tech відкликав франшизу з росії.

Обидві компанії разом з іншим гравцем Vbet допомагають українській армії: виділяють кошти, відраховують % від ставок, створили спеціальні кнопки для донатів. Колективи брендів стали до лав української армії, активно волонтерять.

Редакція закликає українців бойкотувати російський бізнес. Кожна ставка на ру ресурсі — це допомога економіці ворога. Давайте допомагати українській армії та наближати нашу перемогу. Слава Україні!