Рус

Україна вже цього тижня перейде на літній час: коли та куди крутити стрілки годинника

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
334
Перехід на літній час традиційно відбувається у березні Новина оновлена 22 березня 2022, 21:19
Перехід на літній час традиційно відбувається у березні

Україна офіційно перейде на літній час 27 березня

Україна через кілька днів перейде на літній час, а це означає, що стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину.

Як зазначено у постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", перехід на літній час відбувається щорічно в останню неділю березня.

Коли переводять годинники у 2022 році?

У 2022 році стрілки годинника на годину вперед треба буде перевести в ніч на 27 березня о 3:00.

Додамо, що зміна часу в Україні відбувається разом з усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік.

При переході на літній час стрілки годинників переводять на годину вперед
При переході на літній час стрілки годинників переводять на годину вперед

Зазначимо, що останні кілька років як в Україні, так і в Євросоюзі обговорюють плани відмовитися від переведення годинників. Оскільки остаточного рішення щодо цього питання немає, то на Україну чекає ще й переведення годинників на зимовий час — воно відбудеться в останню неділю жовтня.

Як запам’ятати, куди крутити стрілки?

Це питання цікавить більшість громадян, але є один секрет — для простого запам’ятовування у день переведення часу згадайте просте мнемонічне правило: В-Н Н-В.

Воно означає "Восени — Назад, Навесні — Вперед".

Теги:
#Україна #Літо #Переведення годинника #Весна
ЗСУ знищують техніку окупантів
Україна
Кількість збитих російських літаків перевалила за сотню: ще два "приземлили" на Дніпропетровщині
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ЗСУ знищують техніку окупантів
Кількість збитих російських літаків перевалила за сотню: ще два "приземлили" на Дніпропетровщині
Дата публікації
Категорія
Фотографувати переміщення військової техніки ЗСУ заборонено
В Україні за зйомку військової техніки хочуть карати в'язницею: скільки дадуть
Дата публікації
Категорія
Анджей Дуда
Польща готує гучну пропозицію для НАТО щодо України
Дата публікації
Категорія
Лукашенко не контролює білоруську армію
Білорусь може перекинути в Україну до 15 тисяч військових: стали відомі головні цілі
Дата публікації
Категорія
Українські військові 27-ий день поспіль відбивають атаки російських окупантів
Війна - день 27: Захід заговорив про системи ППО для України, поки окупанти кидають бомби на українські міста