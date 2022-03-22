Україна вже цього тижня перейде на літній час: коли та куди крутити стрілки годинника

Україна офіційно перейде на літній час 27 березня

Україна через кілька днів перейде на літній час, а це означає, що стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину.

Як зазначено у постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", перехід на літній час відбувається щорічно в останню неділю березня.

Коли переводять годинники у 2022 році?

У 2022 році стрілки годинника на годину вперед треба буде перевести в ніч на 27 березня о 3:00.

Додамо, що зміна часу в Україні відбувається разом з усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік.

При переході на літній час стрілки годинників переводять на годину вперед

Зазначимо, що останні кілька років як в Україні, так і в Євросоюзі обговорюють плани відмовитися від переведення годинників. Оскільки остаточного рішення щодо цього питання немає, то на Україну чекає ще й переведення годинників на зимовий час — воно відбудеться в останню неділю жовтня.

Як запам’ятати, куди крутити стрілки?

Це питання цікавить більшість громадян, але є один секрет — для простого запам’ятовування у день переведення часу згадайте просте мнемонічне правило: В-Н Н-В.

Воно означає "Восени — Назад, Навесні — Вперед".