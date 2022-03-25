Росія вже програла у цій війні. З усіх поставлених цілей не виконано жодної - Елі Беленсон
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 138
Ізраїльський інженер та блогер Елі Беленсон переконаний, що російська федерація програла війну з Україною по всіх напрямках – і стратегічним, і тактичним.
Проміжні підсумки російсько-українсько-білоруської війни (РУБВ) читайте мовою оригінала за посиланням.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-