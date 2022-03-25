Рус

Росія вже програла у цій війні. З усіх поставлених цілей не виконано жодної - Елі Беленсон

Автор
Елі Беленсон Елі Беленсон
Дата публікації
Читать на русском
Автор
138
Війна в Україні Новина оновлена 25 березня 2022, 11:07
Війна в Україні

Ізраїльський інженер та блогер Елі Беленсон переконаний, що російська федерація програла війну з Україною по всіх напрямках – і стратегічним, і тактичним.

Проміжні підсумки російсько-українсько-білоруської війни (РУБВ) читайте мовою оригінала за посиланням.

Публікація Беленсона у соцмережі
Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#США #Росія #Білорусь #Путін #Війна
Жириновський дуже не любив Україну та її громадян
Lifestyle
"Не помер, а уникнув санкцій": мережа бурхливо відреагувала на ймовірну смерть Жириновського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жириновський дуже не любив Україну та її громадян
"Не помер, а уникнув санкцій": мережа бурхливо відреагувала на ймовірну смерть Жириновського
Дата публікації
Категорія
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Угорщина відмовила Україні у найважливішому для неї питанні
Дата публікації
Категорія
Окупанти продовжують зазнавати втрат
Перевалило за 16 тисяч: армія росії продовжує нести страшні втрати в Україні
Дата публікації
Категорія
Степан Тарабалка та привид Києва - різні люди
З’явилися чутки про героїчну загибель привида Києва: "Телеграф" розібрався у ситуації
Дата публікації
Категорія
Повномасштабне російське вторгнення триває вже 30 днів
Війна — день 30: Чорнобаївка-10, обстріл українських міст, російські кораблі йдуть на дно