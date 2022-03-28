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Мінекономіки: Від російського вторгнення Україна зазнала втрат на 564,9 мільярдів доларів

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Мінекономіки: Від російського вторгнення Україна зазнала втрат на 564,9 мільярдів доларів Новина оновлена 28 березня 2022, 14:15

564,9 мільярдів доларів — саме такою є сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення, повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що існують щонайменше два методи їх підрахунку. Перший – оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо.

Наразі структура руйнувань наступна:

  • 119 млрд долл США – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
  • 112 млрд долл США – втрати ВВП у 2022 році;
  • 90,5 млрд долл США – втрати цивільного населення (10 млн кв. м. житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);
  • 80 млрд долл США – втрати підприємств та організацій;
  • 54 млрд долл США – втрати прямих інвестицій в українську економіку;
  • 48 млрд долл США – втрати державного бюджету.

"Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених активів рф", — сказала Свириденко.

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