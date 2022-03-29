В УЗ визначили оновлений порядок доставки гуманітарних вантажів поїздами

Укрзалізниця визначила 50 вагонів у 32 пасажирських поїздах, які будуть призначені на окремих маршрутах спеціально під доставку гуманітарного вантажу. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Це дозволить чітко відокремити гуманітарну місію Укрзалізниці від безпосередньої нашої роботи — перевезення пасажирів та вантажів, а також забезпечить додаткову безпеку гуманітарного вантажу", — йдеться у повідомленні відомства.

В УЗ нагадали, що для відправки гуманітарного вантажу потрібно залишити заявку через гарячу лінію Укрзалізниці #залізнадопомога за номером 0800 503 222 або 044 465 03 87. Також потрібно надати характеристики вантажу, що буде відправлений. У пріоритеті — медикаменти, продукти харчування довготривалого зберігання, вода та засоби гігієни.

Отриманий номер заявки, включно з ім’ям, місцем призначення та контактним номером особи, яка зустрічає, нанести на гуманітарну допомогу, що буде завантажена в поїзд. Це дасть можливість відстежувати та знаходити вантаж у точці призначення.

Всі вантажі мають бути надійно запаковані.

"Укрзалізниця залишає за собою право перевірки відправленого вантажу", — зауважили у відомстві.

Як відомо, з початку війни залізниця перевезла пасажирськими вагонами вже більше 7,8 тисяч тонн гуманітарного вантажу, та відправила 1670 вантажних вагонів із гумдопомогою, що була розподілена країною. Найбільше допомоги надходить до Києва, Харкова, Запоріжжя та Одеси.