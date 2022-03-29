Релокація бізнесу: майже 100 підприємств уже переїхали на Західну Україну, загалом бажаючих – 1164

Програма релокації підприємств із зони бойових дій в безпечні регіони успішно реалізується.

Станом на сьогодні потужності 98 підприємств вже перевезено на Західну Україну. 375 учасників програми перебувають в стадії переїзду. А загалом Міністерством економіки отримано 1164 заявок від підприємців, з яких 1058 вже опрацьовані.

Про результати програми повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Програмою переміщення може скористатися будь-який бізнес, що перебуває у зоні ризику через бойові дії. Йдеться не лише про великі виробництва, але й малі підприємства, де працюють кілька десятків людей. Для цього потрібно заповнити заявку.

У Міністерстві повідомляють, що держава надає підтримку в: підборі площ для розміщення виробництва; переміщенні та розселенні персоналу; підборі працівників у місці дислокації після переїзду.

Також держава бере на себе логістичні витрати, надаючи транспорт. Це потужності "Укрзалізниці" та "Укрпошти", у випадку потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі.

"Масштабне переміщення бізнесу на безпечні території допоможе Україні зберегти виробництво, робочі місця та задовольнити попит армії і цивільного населення на низку товарів і послуг, що критично необхідні для перемоги над ворогом", — зазначає Свириденко.