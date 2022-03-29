Укр

Релокация бизнеса: почти 100 предприятий уже переехали на Западную Украину, всего желающих – 1164

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Юлия Свириденко Новость обновлена 29 марта 2022, 14:32
Юлия Свириденко

Программа релокации предприятий из зоны боевых действий в безопасные регионы успешно реализуется. По состоянию на сегодняшний день мощности 98 предприятий уже перевезены на Западную Украину. 375 участников программы находятся на стадии переезда. В целом Министерством экономики получено 1164 заявок от предпринимателей, из которых 1058 уже проработаны.

О результатах программы сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Программой перемещения может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий. Речь идет не только о крупных производствах, но и малых предприятиях, где работают несколько десятков человек. Для этого нужно заполнить заявку.

В Министерстве сообщают, что государство оказывает поддержку в: подборе площадей для размещения производства; перемещении и расселении персонала; подборе работников в месте дислокации после переезда

Также государство берёт на себя логистические расходы, предоставляя транспорт. Это мощности "Укрзализныци" и "Укрпочты", в случае необходимости привлекаются субподрядчики, которые могут транспортировать грузы.

"Масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории поможет Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, критически необходимых для победы над врагом", — отмечает Свириденко.

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