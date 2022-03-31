Рус

Про відбудову привокзальної площі у звільненому Тростянці подбає Укрзалізниця – Кубраков

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
45
Про відбудову привокзальної площі у звільненому Тростянці подбає Укрзалізниця – Кубраков Новина оновлена 31 березня 2022, 10:18

""Місяць місто займали російські окупанти"

На місто Тростянець, яке за місяць ворожої окупації зазнало значних руйнувань, відтепер чекає довгий процес відбудови. Так, про відновлення повністю зруйнованої привокзальної площі міста обіцяє подбати Укрзалізниця.

Про це після відвідування Тростянця повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Місяць місто займали російські окупанти. Непораховані смерті, зруйновані площі та будинки. За словами місцевих жителів, росіяни навіть не намагалися взяти владу, вони зайняли кілька позицій у місті і чекали швидкого просування далі, а коли цього не відбулося, почали займатися мародерством та хаотичним захистом", – говорить він.

Також окупанти розстріляли і нещодавно відновлену та модернізовану міську лікарню. Знайти адекватну причину її руйнувати не змогли ані місцеві жителі, ані військові.

"Це була одна з лікарень, де успішно втілена медична реформа, проведено переобладнання, ремонт та термомодернізація спільно із західними партнерами", – додає міністр.

Він нагадав, що Тростянець декілька днів назад звільнили ЗСУ, а зараз там працюють сапери та ДСНС.

Наразі триває оцінка всіх завданих збитків та планується подальша відбудова міста.

Теги:
#Відновлення #Тростянець #Олександр Кубраков #Війна
Залишки касетних ракет "Ураган"
Світ
ООН отримала докази – росія десятки разів застосовувала заборонену зброю
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Залишки касетних ракет "Ураган"
ООН отримала докази – росія десятки разів застосовувала заборонену зброю
Дата публікації
Категорія
Армія росії зазнає великих втрат
200 убитих за добу: свіжі цифри втрат окупантів від Генштабу
Дата публікації
Категорія
На Херсонщині росії не раді
росія не відмовилась від планів створити в Україні ще одну псевдореспубліку - народ проти
Дата публікації
Категорія
Поки що маси в росії досі вірні своєму диктатору
Ще більше росіян підтримують путіна з його війною проти України
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 31 березня
Війна — день 36: росія продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці, але не припиняє обстрілювати міста України