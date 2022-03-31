Про відбудову привокзальної площі у звільненому Тростянці подбає Укрзалізниця – Кубраков

""Місяць місто займали російські окупанти"

На місто Тростянець, яке за місяць ворожої окупації зазнало значних руйнувань, відтепер чекає довгий процес відбудови. Так, про відновлення повністю зруйнованої привокзальної площі міста обіцяє подбати Укрзалізниця.

Про це після відвідування Тростянця повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Місяць місто займали російські окупанти. Непораховані смерті, зруйновані площі та будинки. За словами місцевих жителів, росіяни навіть не намагалися взяти владу, вони зайняли кілька позицій у місті і чекали швидкого просування далі, а коли цього не відбулося, почали займатися мародерством та хаотичним захистом", – говорить він.

Також окупанти розстріляли і нещодавно відновлену та модернізовану міську лікарню. Знайти адекватну причину її руйнувати не змогли ані місцеві жителі, ані військові.

"Це була одна з лікарень, де успішно втілена медична реформа, проведено переобладнання, ремонт та термомодернізація спільно із західними партнерами", – додає міністр.

Він нагадав, що Тростянець декілька днів назад звільнили ЗСУ, а зараз там працюють сапери та ДСНС.

Наразі триває оцінка всіх завданих збитків та планується подальша відбудова міста.