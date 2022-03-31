О восстановлении привокзальной площади в освобожденном Тростянце позаботится Укрзализныця – Кубраков

""Луну город занимали российские кафиры"

Город Тростянец, который за месяц вражеской оккупации испытал значительные разрушения, отныне ждет долгий процесс отстройки. Так, о восстановлении полностью разрушенной привокзальной площади города обещает позаботиться Укрзализныця.

Об этом после посещения Тростянца сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Месяц город занимали российские оккупанты. Несчитанные смерти, разрушенные площади и дома. По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше, а когда этого не произошло, начали заниматься мародерством и хаотичной защитой", – говорит он.

Также оккупанты расстреляли и недавно восстановленную и модернизированную городскую больницу. Найти адекватную причину ее разрушения не смогли ни местные жители, ни военные.

"Это была одна из больниц, где успешно проведена медицинская реформа, прошло переоборудование, ремонт и термомодернизация совместно с западными партнерами", – добавляет министр.

Он напомнил, что Тростянец несколько дней назад освободили ВСУ, а сейчас там работают саперы и ГСЧС.

Сейчас идет оценка всех нанесенных убытков и планируется дальнейшее восстановление города.