О восстановлении привокзальной площади в освобожденном Тростянце позаботится Укрзализныця – Кубраков
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""Луну город занимали российские кафиры"
Город Тростянец, который за месяц вражеской оккупации испытал значительные разрушения, отныне ждет долгий процесс отстройки. Так, о восстановлении полностью разрушенной привокзальной площади города обещает позаботиться Укрзализныця.
Об этом после посещения Тростянца сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Месяц город занимали российские оккупанты. Несчитанные смерти, разрушенные площади и дома. По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше, а когда этого не произошло, начали заниматься мародерством и хаотичной защитой", – говорит он.
Также оккупанты расстреляли и недавно восстановленную и модернизированную городскую больницу. Найти адекватную причину ее разрушения не смогли ни местные жители, ни военные.
"Это была одна из больниц, где успешно проведена медицинская реформа, прошло переоборудование, ремонт и термомодернизация совместно с западными партнерами", – добавляет министр.
Он напомнил, что Тростянец несколько дней назад освободили ВСУ, а сейчас там работают саперы и ГСЧС.
Сейчас идет оценка всех нанесенных убытков и планируется дальнейшее восстановление города.
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