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О восстановлении привокзальной площади в освобожденном Тростянце позаботится Укрзализныця – Кубраков

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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О восстановлении привокзальной площади в освобожденном Тростянце позаботится Укрзализныця – Кубраков Новость обновлена 31 марта 2022, 10:18

""Луну город занимали российские кафиры"

Город Тростянец, который за месяц вражеской оккупации испытал значительные разрушения, отныне ждет долгий процесс отстройки. Так, о восстановлении полностью разрушенной привокзальной площади города обещает позаботиться Укрзализныця.

Об этом после посещения Тростянца сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Месяц город занимали российские оккупанты. Несчитанные смерти, разрушенные площади и дома. По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше, а когда этого не произошло, начали заниматься мародерством и хаотичной защитой", – говорит он.

Также оккупанты расстреляли и недавно восстановленную и модернизированную городскую больницу. Найти адекватную причину ее разрушения не смогли ни местные жители, ни военные.

"Это была одна из больниц, где успешно проведена медицинская реформа, прошло переоборудование, ремонт и термомодернизация совместно с западными партнерами", – добавляет министр.

Он напомнил, что Тростянец несколько дней назад освободили ВСУ, а сейчас там работают саперы и ГСЧС.

Сейчас идет оценка всех нанесенных убытков и планируется дальнейшее восстановление города.

Теги:
#Восстановление #Тростянец #Александр Кубраков #Війна
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