Укравтодор розчистив 29 км траси Київ-Чоп

Спеціалісти "Укравтодору" активно розчищають дороги передмістя Києва після активних бойових дій та наслідків свавілля окупантів. Зокрема, 29 кілометрів кілометрів траси М-06 Київ – Чоп успішно очищено. Про це повідомляється на сторінці "Укравтодору" у Facebook.

"За останню добу 176 робітників та 94 спецмашини дорожників працювали на північному заході Київщини. Залучено підрядні організації: Автомагістраль-Південь, Спец Комплект Постач, ДП "Київський облавтодор" та ПП "Автомагістраль", – йдеться у повідомленні.

Окрім траси М-06, дорожники розчистили 16 кілометрів вулиць міста-героя Ірпеня, який також постраждав від російської навали.

"У місті Ірпінь прибрано 16 кілометрів вулиць: вул.Садова – 1,1 км, вул.Соборна – 4,9 км, вул.Університетська – 10 км", – зазначили у Службі.

Також ведуться активні роботи щодо зведення тимчасової переправи через ріку Ірпінь на автошляху Р-30, яка допоможе відновити транспортне сполучення з містом.

"Там 6 квітня працював 41 дорожник. На мосту влаштовуємо труби, щебеневу основу та земляний насип. Тимчасова переправа допоможе відновити транспортне сполучення з Ірпенем. Завершити влаштування мосту плануємо на початку наступного тижня", – розповіли в "Укравтодорі".

Окрім того, дорожники створюють безпечні логістичні ланцюжки, завдяки яким до постраждалих міст надходить необхідна їжа, медикаменти та інша гуманітарна допомога.