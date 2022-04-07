Укравтодор расчистил 29 км трассы Киев-Чоп

Специалисты "Укравтодора" активно расчищают дороги пригорода Киева после активных боевых действий и последствий произвола оккупантов. В частности, 29 километров километров трассы М-06 Киев – Чоп успешно очищены. Об этом сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook.

"За последние сутки 176 рабочих и 94 спецмашины дорожников работали на северо-западе Киевщины. Привлечены подрядные организации: Автомагистраль-Юг, Спец Комплект Постач, ГП "Киевский облавтодор" и ЧП "Автомагистраль", – говорится в сообщении.

Кроме трассы М-06, дорожники расчистили 16 километров улиц города-героя Ирпеня, также пострадавшего от российского нашествия.

"В городе Ирпень убрано 16 километров улиц: Садовая – 1,1 км, Соборная – 4,9 км, Университетская – 10 км", – отметили в Службе.

Также ведутся активные работы по возведению временной переправы через реку Ирпень на автодороге Р-30, которая поможет восстановить транспортное сообщение с городом.

"Там 6 апреля работал 41 дорожник. На мосту устраиваем трубы, щебеночное основание и земляную насыпь. Временная переправа поможет восстановить транспортное сообщение с Ирпенем. Завершить устройство моста планируем в начале следующей недели", – рассказали в "Укравтодоре".

Кроме того, дорожники создают безопасные логистические цепочки, благодаря которым в пострадавшие города поступает необходимая еда, медикаменты и другая гуманитарная помощь.