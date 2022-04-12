Скрізь була кров: маленька дівчинка розповіла, як наступила на розтяжку, виходячи з Маріуполя

4-річна дівчинка наступила на розтяжку і дивом залишилася живою.

Маленька дівчинка Кіра Чеберко, яка евакуювалася разом із матір’ю з обложеного Маріуполя, розповіла, як випадково зачепила розтяжку та отримала осколкові поранення.

Відео з розповіддю маленької мешканки Маріуполя опублікував польський телеканал, який віщає білоруською мовою Белсат TV.

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4-річна Кіра та її сім’я тривалий час жили у маленькому підвалі, а потім у їхній будинок прилетів снаряд та їх засипало. Сім’ї дивом вдалося вибратися з-під завалів.

Коли вони виходили з окупованого міста, Кіра наступила на розтяжку і була поранена.

"Ми виходили з Маріуполя. У нас порвався пакет, ми хотіли його поміняти і я знайшла розетку на землі біля будинку. Мама за мною не встежила і я випадково на неї наступила. А потім бабахнуло. Потім, коли була бомба, я присіла біля сумки "Мама мене взяла на руки і біля кущика посадила. Там була кров, багато крові було, скрізь була кров. Уламки швидко дістали. У нас була операція", — поділилася дівчинка.

Дитині вчасно надали медичну допомогу і зараз здоров’ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше своєю історією евакуації з Маріуполя поділилася Надія Денисенко.

Також "Телеграф" публікував сповідь евакуйованої з Маріуполя 16-річної дівчини Катерини.