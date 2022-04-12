Parimatch Ukraine заявляє про хвилю чорного піару з боку конкурентів та закликає до чесної конкуренції

Хвилі негативу, що валяться на Parimatch Ukraine, не мають жодних підстав

У Parimatch Ukraine заявляють, що упродовж місяця компанія перебуває під хвилями негативних замовних публікацій з боку недоброчесних конкурентів та закликає до чесної конкуренції.

"Тільки здорова конкуренція, чесне та відповідальне ставлення до бізнесу допоможуть перемогти у війні. Зараз час платити податки, піклуватися про людей і допомагати країні" — відзначили в пресслужбі Parimatch Ukraine.

За словами пресслужби, компанії стало відомо про ще одну сплановану хвилю чорного PR, яка незабаром має розпочатися.

"Наразі вже відомо хто є замовником, потенційні канали розповсюдження та зміст майбутніх повідомлень. Цифрова ера, технології і кібер армія… Усі ці дані вже передані в Службу Безпеки України", — додали у пресслужбі.

Разом з тим, компанія дякує чесним медіа і розумним інфлюенсерам, які відмовляються від брудних коштів за негативні публікації та "псевдо" розслідування. Компанія відкрита до запитань і готова на них відповідати. Як повідомлялось раніше, бренд Parimatch відкликав франшизу з рф та заборонив будь-яке використання бренду та його технічних рішень. Тож і хвилі негативу не мають жодних підстав, але хіба потрібні реальні факти для "учнів школи пропаганди"?

Також Parimatch Ukraine звернулась до медіаспільноти: "Якщо вам пропонують кошти за розміщення матеріалів, що суперечать стандартам журналістики і совісті, або ви володієте додатковою інформацією (номери рахунків, у томи числі криптогаманці, контакти посередників і так далі) заохочуємо вас звертатися до пресслужби компанії. Або пишіть на адресу: [email protected]".

"Україні зараз вкрай потрібна загальна підтримка, а не пошуки хибного ворога. Тільки разом ми зупинимо агресора. Україна понад усе!", — підкреслили у Parimatch Ukraine.