Відновлено громадський контроль за державними закупівлями

Уряд ухвалив зміни до постанови від 2 березня 2022 р. № 185 щодо здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану. Йдеться про тристоронні договори, замовниками яких виступають обласні військові адміністрації, а платником — Укрзалізниця за рахунок бюджетних коштів.

Замовник такої закупівлі тепер зобов’язаний оприлюднювати повідомлення про неї протягом 5 днів після погодження цін на товари. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Повертаємо прозорість у сферу державних закупівель. Раніше замовник такої закупівлі не був зобов’язаний публікувати договір одразу, але має це зробити протягом 20 днів після завершення воєнного стану. Оскільки джерелом фінансування цих тристоронніх договорів є виключно кошти держбюджету — а платником виступає Укрзалізниця, ми розробили більш дієвий механізм забезпечення прозорості та відкритості", — заявили в МІУ.

Міністерство спільно з Prozorro запропонувало ухвалити постанову, яка дозволяє оперативно оприлюднювати важливі для громадського контролю дані про товари та ціни на них.

"Таким чином можна мінімізувати ризики, встановлюючи запобіжник від завищених цін на товари та інших маніпуляцій. Водночас така чутлива інформація як список постачальників та їх контактні дані, за наявних обставин має залишатися закритою", — сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Генеральний директор ДП "Прозорро" Василь Задворний заявив, що разом з Міністерством інфраструктури напрацьовані зміни, що дозволять не лише швидко закривати потреби військово-цивільних адміністрацій, а й контролювати закупівельні ціни.

МІУ нагадало, що раніше за результатами здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану замовник мав оприлюднити звіт про договір, укладений без використання електронної системи, та усі супутні документи протягом 20 днів з дня завершення воєнного стану. Тепер запроваджений обов’язок оприлюднювати в електронній системі публічних закупівель повідомлення про закупівлі протягом 5 днів після погодження цін на товари.

Раніше Кубраков повідомив, що у звільнених від росіян Київській, Сумській та Чернігівській областях розпочалось поступове відновлення дорожньої та цивільної інфраструктури. Паралельно ведуться переговори з представниками бізнесу, аби підприємства якомога швидше відновили роботу.