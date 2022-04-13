Возобновлен общественный контроль за государственными закупками

Правительство приняло изменения в постановление от 2 марта 2022 г. № 185 об осуществлении публичных закупок в условиях военного положения. Речь идет о трехсторонних договорах, заказчиками которых выступают областные военные администрации, а плательщиком – Укрзализныця за счет бюджетных средств.

Заказчик такой закупки теперь обязан обнародовать уведомление о нем в течение 5 дней после согласования цен на товары. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

"Возвращаем прозрачность в сферу государственных закупок. Ранее заказчик такой закупки не был обязан публиковать договор сразу, но должен сделать это в течение 20 дней после завершения военного положения. Поскольку источником финансирования этих трехсторонних договоров являются исключительно средства госбюджета — а плательщиком выступает Укрзализныця, мы разработали более действенный механизм обеспечения прозрачности и открытости", — заявили в МИУ.

Министерство совместно с Prozorro предложило принять постановление, позволяющее оперативно обнародовать важные для общественного контроля данные о товарах и ценах на них.

"Таким образом, можно минимизировать риски, устанавливая предохранитель от завышенных цен на товары и других манипуляций. В то же время такая чувствительная информация, как список поставщиков и их контактные данные, при имеющихся обстоятельствах должна оставаться закрытой", — сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный заявил, что вместе с Министерством инфраструктуры наработаны изменения, позволяющие не только быстро закрывать потребности военно-гражданских администраций, но и контролировать закупочные цены.

МИУ напомнило, что ранее по результатам осуществления публичных закупок в условиях военного положения заказчик должен был обнародовать отчет о договоре, заключенном без использования электронной системы и всех сопутствующих документов, в течение 20 дней со дня завершения военного положения. Теперь введена обязанность обнародовать в электронной системе публичных закупок уведомления о закупках в течение 5 дней после согласования цен на товары.

Ранее Кубраков сообщил, что в освобожденных от россиян в Киевской, Сумской и Черниговской областях началось постепенное восстановление дорожной и гражданской инфраструктуры. Параллельно ведутся переговоры с представителями бизнеса, чтобы предприятия как можно скорее возобновили работу.