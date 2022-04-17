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В ОП показали, який вигляд мають перші модульні будинки для волонтерів та рятувальників у Бородянці

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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В ОП показали, який вигляд мають перші модульні будинки для волонтерів та рятувальників у Бородянці Новина оновлена 17 квітня 2022, 10:04

Перші 15 модульних будинків для співробітників ДСНС та волонтерів вже прибули до Бородянки. Як виглядають помешкання, показав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, будинки обладнанні усім необхідним для тимчасового проживання.

"Першочергово вони будуть надані у користування тим, хто зараз працює в Бородянці над ліквідацією наслідків бойових дій", – говорить він.

Також Тимошенко повідомив, що такі модульні помешкання вже додатково замовлено для Київської, Сумської та Чернігівської областей.

"Найближчим часом у всіх деокупованих містах розпочнеться відновлення всіх зруйнованих будинків – багатоповерхових та приватних" – наголосив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що на відновлення звільнених від окупантів регіонів з резервного фонду вже надано 1 мільярд гривень. Їх використовують для відбудови критичної інфраструктури областей, прибирання доріг та вулиць, а також ремонту житла, що постраждало внаслідок воєнних дій.

Теги:
#Війна #Бородянка #Кирило Тимошенко #модульні будинки
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