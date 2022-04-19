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Зеленський провів нараду щодо плану післявоєнного відновлення

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Зеленський провів нараду щодо плану післявоєнного відновлення Новина оновлена 19 квітня 2022, 10:29

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розробки плану післявоєнного відновлення та розвитку України. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, над документом працювали українські аналітичні центри, міжнародні аудиторські компанії, парламентські комітети та міністерства.

Тимошенко пояснив, що план відновлення країни передбачає не лише інфраструктурні питання.

"Відбудова країни на всіх рівнях – безпековому, економічному, інфраструктурному, соціальному – основні напрями, що закладені в план. Все, над чим ми працюємо, після погодження на відповідних рівнях, швидко імплементується", — розповів заступник керівника Офісу Президента.

За даними ОП, план передбачає відновлення України на нових принципах з використанням усіх доступних ресурсів і можливостей. Зокрема, заплановано покриття матеріальних збитків, завданих війною, відновлення зруйнованих інфраструктурних потужностей та структурна модернізація української економіки.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що у процесі відновлення Україна розраховує на допомогу друзів та партнерів. При цьому, пояснила вона, Україні не просто потрібні інвестиції, а потрібна можливість рости за рахунок доступу по зовнішніх ринків.

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