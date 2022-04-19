Укр

Зеленский провел совещание по плану послевоенного восстановления

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Зеленский провел совещание по плану послевоенного восстановления Новость обновлена 19 апреля 2022, 10:29

Президент Владимир Зеленский провел совещание по разработке плана послевоенного обновления и развития Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, над документом работали украинские аналитические центры, международные аудиторские компании, парламентские комитеты и министерства.

Тимошенко объяснил, что план обновления страны предусматривает не только инфраструктурные вопросы.

"Восстановление страны на всех уровнях – безопасности, экономическом, инфраструктурном, социальном – основные направления, заложенные в план. Все, над чем мы работаем, после согласования на соответствующих уровнях быстро имплементируется", — рассказал заместитель руководителя ОП.

По данным ОП, план предусматривает обновление Украины на новых принципах с использованием всех доступных ресурсов и возможностей. В частности, запланировано покрытие материального ущерба, нанесенного войной, восстановление разрушенных инфраструктурных мощностей и структурная модернизация украинской экономики.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что в процессе восстановления Украина рассчитывает на помощь друзей и партнеров. При этом, пояснила она, Украине не просто нужны инвестиции, а нужна возможность расти за счет доступа на внешние рынки.

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