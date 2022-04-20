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В "Укрзалізниці" фіксують збільшення пасажиропотоку з країн ЄС до України

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Після завершення бойових дій Укрзалізниця організує маршрути для повернення українців до своїх домівок. Новина оновлена 20 квітня 2022, 16:35
Після завершення бойових дій Укрзалізниця організує маршрути для повернення українців до своїх домівок.

З 1 по 9 квітня в Україну з Польщі залізницею повернулося поїздами 4 тис. осіб

Протягом останнього тижня до України з країн Євросоюзу стало повертатися у півтора рази більше людей, аніж на початку місяця.

Про це свідчить статистика пасажиропотоку, яку оприлюднила "Укрзалізниця" у Facebook.

У відомстві відзначають збільшення попиту на зворотні рейси до України.

"Так, з 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося поїздами 4 тис. людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше — 6 тис. пасажирів. Водночас у зазначені періоди у зворотному напрямку прямувало по 10 тис. пасажирів", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, залізницею до інших країн було евакуйовано близько півмільйона людей з початку повномасштабної військової агресії російських окупантів. Найбільше людей виїхало до Польщі.

"Крім Польщі, аби убезпечити себе та свої сім’ї, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини та Чехії. Наразі "Укрзалізниця" пропонує рейси до Перемишля, Варшави, Хелма, Будапешта, Захоні та Кошице, Відня та Ісакчі", — зазначили у пресслужбі.

Також в УЗ нагадали про продовження можливості перетину кордону за внутрішнім паспортом громадянина України та анонсували зворотні евакуаційні рейси до України після завершення бойових дій.

"Після завершення бойових дій Укрзалізниця організує маршрути для повернення українців до своїх домівок. Нагадаємо, що більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безкоштовний проїзд своїми поїздами. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків старше 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю", — підкреслили у компанії.

Як раніше повідомляв заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, з початку війни "Укрзалізниця" евакуювала майже 4 мільйони українців.

Теги:
#ЄС #Перевезення #Укрзалізниця #Евакуація #УЗ #Російська агресія #Кирило Тимошенко
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