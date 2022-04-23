Українські дизайнери допомагають ЗСУ: створюють благодійні шоуруми

Перший благодійний шоурум буде відкрито в Одесі 25 квітня

В Одесі та Києві відкриються волонтерські бутіки, куди дизайнери та відомі бренди одягу зможуть пожертвувати свої ексклюзивні роботи. Виручені від продажу кошти підуть до фонду допомоги ЗСУ та мешканцям України.

Про це розповіли на пресконференції в одеському штабі інформаційної безпеки, повідомляє "Апостроф".

З початком війни в Україні одеський дизайнер Віталій Узун перепрофілював свою майстерню на пошиття військового спорядження та бронежилетів. У березні він зібрав команду та створив БФ "УЗУНФОНД". За словами засновників Фонду, головна мета – акумулювати кошти для всебічної підтримки ЗСУ та допомогти у відновленні України у мирний час.

"Ми продовжуємо відшивати бронежилети, але активно шиємо ще й військову форму для ЗСУ, тероборони та патрульної поліції. Два тижні тому ми зареєстрували Фонд для того, щоб можна було вести свою діяльність офіційно. Зараз ми хочемо задіяти Фонд у масовій відшивці. Українські захисники дуже потребують військової форми", — розповів дизайнер та директор БФ Віталій Узун.

Перший благодійний шоурум буде відкрито в Одесі 25 квітня. У Києві такий бутік розпочне свою діяльність за півтора тижні. Також ведуться переговори із французькими брендами одягу.

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"Дизайнери привозять свій одяг. Ми його продаємо за мінімальною ціною тим, хто цінує дизайнерський одяг, тим, хто любить виглядати модно. Всі ці гроші у 100-відсотковому співвідношенні переводяться на Фонд. Після цього вони акумулюються і на них відшивається військовий одяг, бронежилети, тобто всі заявки, які до нас надходять із ЗСУ та тероборони", — пояснив Віталій Узун.

У новостворених бутіках усі охочі зможуть придбати брендовий одяг за собівартістю. Виручені від продажу кошти підуть на закупівлю матеріалів та відшиття військової форми для захисників України. У проекті задіяно понад 15 дизайнерів. Про фінансові надходження та витрати заявлятимуть публічно.

"Цей Фонд буде на постійному юридичному та бухгалтерському обслуговуванні. Ми відкрито розповідатимемо про свою діяльність, про те, скільком людям ми допомогли, скільки коштів було задіяно для відшиву військової форми та бронежилетів. Звіт можна буде побачити на наших відкритих джерелах — у соцмережах і на сайті", — розповів юрист та співзасновник фонду Олександр Панчак.

Засновники БФ "УЗУНФОНД" запрошують своїх колег в Україні та за кордоном підтримати цю ініціативу та стати учасниками загальної програми благодійності, об'єднавши свій творчий та людський потенціал на благо країни.