Мріяла про телефон, але допомогла ЗСУ: 12-річна біженка з Херсонщини віддала свої заощадження на потреби армії (відео)

Чуйна дівчинка з багатодітної родини допомогла бійцям ЗСУ

Уродженка Херсонської області, якій разом із мамою довелося виїхати з окупованого росіянами рідного села Олешків, віддала всі свої заощадження на допомогу українським захисникам.

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Історію, яка розчулила багатьох, розповіли журналісти ТСН під час чергового телемарафону.

Школярка, на ім'я Лєра — 12-річна жителька села Олешки, що на Херсонщині. Цей населений пункт ще в перші дні війни окупувала армія російських загарбників, тож дитині разом із мамою та ще шістьма прийомними братиками та сестричками, довелося тікати до Німеччини.

Дівчинка тривалий час збирала кошти, аби придбати на свій день народження новий телефон, проте вирішила віддати усі свої заощадження на потреби Збройних сил України.

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На Лєрині гроші волонтерська організація придбала для танкістів нові турнікети.

"Лєра ще в мирній Україні збирала собі на подарунок на день народження, хотіла новий смартфон. Однак рятуючись від війни вирішила, що вона може й без нового телефона, а українські військові без її допомоги – ні. Зібране передала на потреби війська", – розповідають у сюжеті.

Варто також відзначити, що без подарунка у свій день народження дитина не залишилася. Журналісти вирішили привітати дівчинку та подарували їй новий омріяний гаджет.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українка розповіла про те, що довелося пережити її родині з перших днів військової агресії росії та як війна змінила її сина.