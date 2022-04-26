Шукаємо шляхи поновлення роботи турецьких компаній в Україні – Свириденко
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Україна продовжує процес обговорювання та пошуку шляхів відновлення роботи великих турецьких компаній у країні в умовах війни.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками серії зустрічей з представниками турецької влади та бізнесу.
"У продовження зустрічі з міністром торгівлі Турецької Республіки паном Мехмедом Мушем також провела зустріч з турецькими компаніями, які об’єднані Турецько-Українською Діловою Радою при Раді зовнішньоекономічної діяльності Туреччини", – розповіла Свириденко.
За її словами, на зустрічі були присутні представники 20-ти великих компаній з різних галузей економіки, які мають представництва або виробничі потужності в Україні. Ключовою темою обговорення стало відновлення роботи в Україні.
"Найбільше турецькі компанії хвилює якнайшвидше відновлення торгових шляхів між Україною та Туреччиною, операційні питання роботи в Україні через військові дії та компенсація завданих збитків діями російської федерації", – зазначила міністерка.
Свириденко підкреслила, що наразі усі наявні питання перебувають на стадії активного пошуку рішень, адже на меті – відновлення роботи максимальної кількості компаній в Україні.
"З перших днів війни ми щодня зустрічаємося з системно важливими компаніями і допомагаємо їм відновити бізнес-активність. Це важливо, оскільки тільки сильна економіка може протистояти цій повномасштабній війні з боку росії", – заявила вона.
Як раніше зазначала Юлія Свириденко, план післявоєнного відновлення України передбачатиме залучення фінансової допомоги міжнародних партнерів аналогічно до Плану Маршалла.
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