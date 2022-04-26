Рус

Шукаємо шляхи поновлення роботи турецьких компаній в Україні – Свириденко

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21
Шукаємо шляхи поновлення роботи турецьких компаній в Україні – Свириденко Новина оновлена 26 квітня 2022, 12:07

Україна продовжує процес обговорювання та пошуку шляхів відновлення роботи великих турецьких компаній у країні в умовах війни.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками серії зустрічей з представниками турецької влади та бізнесу.

"У продовження зустрічі з міністром торгівлі Турецької Республіки паном Мехмедом Мушем також провела зустріч з турецькими компаніями, які об’єднані Турецько-Українською Діловою Радою при Раді зовнішньоекономічної діяльності Туреччини", – розповіла Свириденко.

За її словами, на зустрічі були присутні представники 20-ти великих компаній з різних галузей економіки, які мають представництва або виробничі потужності в Україні. Ключовою темою обговорення стало відновлення роботи в Україні.

"Найбільше турецькі компанії хвилює якнайшвидше відновлення торгових шляхів між Україною та Туреччиною, операційні питання роботи в Україні через військові дії та компенсація завданих збитків діями російської федерації", – зазначила міністерка.

Свириденко підкреслила, що наразі усі наявні питання перебувають на стадії активного пошуку рішень, адже на меті – відновлення роботи максимальної кількості компаній в Україні.

"З перших днів війни ми щодня зустрічаємося з системно важливими компаніями і допомагаємо їм відновити бізнес-активність. Це важливо, оскільки тільки сильна економіка може протистояти цій повномасштабній війні з боку росії", – заявила вона.

Як раніше зазначала Юлія Свириденко, план післявоєнного відновлення України передбачатиме залучення фінансової допомоги міжнародних партнерів аналогічно до Плану Маршалла.

Теги:
#Бізнес #Економіка #Туреччина #Російська агресія #Юлія Свириденко
Британці та поляки знову стали на захист українських інтересів
Політика
Велика Британія та Польща завдали нового санкційного удару по росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Британці та поляки знову стали на захист українських інтересів
Велика Британія та Польща завдали нового санкційного удару по росії
Дата публікації
Категорія
США передавали в Україну зброю і раніше
США змінюють стратегію щодо росії: чим це добре для України
Дата публікації
Категорія
Монополії на тютюновому ринку довгий час забезпечували "пенсію" російським силовикам
Гроші українців – на потреби ФСБ: як тютюновий ринок роками фінансував "общак" силовиків Путіна
Дата публікації
Категорія
Місцеві жителі повідомили про два гучні вибухи
У Придністров’ї знову вибухи: ЗМІ пишуть про вишки зв’язку та аеродромі
Дата публікації
Категорія
Запекле протистояння російським окупантам триває
Війна - день 62: росіяни тиснуть на Донбасі, а Україна запасається новітнім озброєнням