Шукаємо шляхи поновлення роботи турецьких компаній в Україні – Свириденко

Україна продовжує процес обговорювання та пошуку шляхів відновлення роботи великих турецьких компаній у країні в умовах війни.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками серії зустрічей з представниками турецької влади та бізнесу.

"У продовження зустрічі з міністром торгівлі Турецької Республіки паном Мехмедом Мушем також провела зустріч з турецькими компаніями, які об’єднані Турецько-Українською Діловою Радою при Раді зовнішньоекономічної діяльності Туреччини", – розповіла Свириденко.

За її словами, на зустрічі були присутні представники 20-ти великих компаній з різних галузей економіки, які мають представництва або виробничі потужності в Україні. Ключовою темою обговорення стало відновлення роботи в Україні.

"Найбільше турецькі компанії хвилює якнайшвидше відновлення торгових шляхів між Україною та Туреччиною, операційні питання роботи в Україні через військові дії та компенсація завданих збитків діями російської федерації", – зазначила міністерка.

Свириденко підкреслила, що наразі усі наявні питання перебувають на стадії активного пошуку рішень, адже на меті – відновлення роботи максимальної кількості компаній в Україні.

"З перших днів війни ми щодня зустрічаємося з системно важливими компаніями і допомагаємо їм відновити бізнес-активність. Це важливо, оскільки тільки сильна економіка може протистояти цій повномасштабній війні з боку росії", – заявила вона.

Як раніше зазначала Юлія Свириденко, план післявоєнного відновлення України передбачатиме залучення фінансової допомоги міжнародних партнерів аналогічно до Плану Маршалла.