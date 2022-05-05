Доставка гуманітарних вантажів пришвидшиться: Україна запустила митні е-декларації

В Україні запрацювала митна Е-декларація для гуманітарних вантажів. Сервіс пришвидшить ввезення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Скористатись сервісом можна за посиланням: https://customs.help.gov.ua/ukr/import-notification/

Тимошенко пояснив, як працює сервіс для іноземних громадян та громадян України, які не користуються електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID: з будь-якої країни світу ви можете заповнити заздалегідь митну Е-декларацію для гуманітарного вантажу. Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту. Після отримання декларації її необхідно видрукувати та підписати, а потім передати представнику митниці під час проходження українського кордону.

"Якщо ви громадянин України та користуєтесь електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID, оформлення митної Е-декларації гуманітарного вантажу можна також зробити через Єдине вікно Держмитслужби https://cabinet.customs.gov.ua", — зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко роз’яснив процедуру реєстрації втраченого або пошкодженого майна.