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Мінінфраструктури України домовилось про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом з Польщі

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Мінінфраструктури України домовилось про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом з Польщі Новина оновлена 06 травня 2022, 17:01

Необхідно лише зареєструватись через спеціальну форму

Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

За словам міністра інфраструктури Олександр Кубракова, ракетні удари держави-терориста росії по нафтопереробних заводах та нафтобазах створили критичну ситуацію на ринку палива. Аби вирішити цю проблему, Мінінфраструктури працює над повною лібералізацією міжнародних вантажних перевезень.

"Нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники. Вдячний польській стороні за конструктивну роботу. Надалі продовжимо нашу роботу над спрощенням вантажних перевезень та створенням максимально простих та зрозумілих правил для перевізників необхідних для України вантажів", — прокоментував Кубраков.

Для в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно лише зареєструватись через форму. Її слід заповнити не пізніше, ніж за добу до перетину кордону. Ніяких додаткових дозволів не потребується.

У квітні цього року Україна та Польща також домовилися про збільшення залізничних перевезень для українського експорту до ЄС та світові ринки. Для цього вже найближчим часом планують створити спільне логістичне підприємство.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко обговорила з міністром торгівлі Турецької Республіки Мехметом Мушем можливість відновлення морських поставок продукції з України до Туреччини.

Теги:
#Інфраструктура #Війна #Економіка #Відновлення #Російська агресія
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