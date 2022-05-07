Як біженцям з України отримати медичну допомогу в Європі: прості поради

Постраждалим через війну людям обіцяють підтримку

Українці, які були змушені виїхати за кордон через війну з росією, можуть розраховувати на отримання медичних послуг у низці європейських країн. Для цього знадобляться деякі документи, а також отримання тимчасового захисту від держави, яка дала притулок біженцю.

Конкретніше про доступну для тимчасових переселенців допомогу розповіли у пресслужбі Європейського Союзу.

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Щоб отримати можливість офіційно лікуватись, українцям потрібно пройти спеціальну реєстрацію, а також отримати дозвіл на тимчасове проживання у вибраній країні. Держави-члени ЄС можуть надавати українським біженцям як повне страхування, так і часткове. Якщо це перший варіант, то, можливо, ви навіть зможете оформити Європейську картку медстрахування — вона й забезпечить отримання всіх необхідних послуг.

З початку війни у Європі було створено спеціальний механізм солідарності для медперевезень біженців. Також діти, які полишили будинок разом із батьками, можуть і надалі отримувати планові щеплення, можливість зробити які в Україні не було.

Окремо важливо наголосити, що більшість вимушених переселенців можуть безкоштовно отримати доступ до кваліфікованої психологічної допомоги. Часто її надають навіть у пунктах "прийому" біженців поряд із українським кордоном.

МОЗ України тримає зв’язок із закордонними колегами щодо того, як українці забезпечені медичною допомогою. Для легшого доступу до інформації фахівці зібрали на одному сайті інформацію про послуги, які українці можуть отримати на території Німеччини, Польщі, Франції, Румунії, Словенії, Латвії та інших держав.

У цьому переліку "по країнах" повідомляється про:

підтверджених контактах лікарень та медичних центрів;

переліку доступних безкоштовних послуг;

інформація про консультації українською мовою;

оформлення рецептів на ліки.

Необхідні дані доступні на спеціальному сайті за ПОСИЛАННЯМ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українським біженцям зорієнтуватися у переліку зарубіжних препаратів, щоб знайти потрібні ліки.