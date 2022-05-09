Ми не будемо збавляти темпи відновлення постраждалих від війни регіонів – Тимошенко

Роботи тривають, зокрема, на Київщині та Сумщині

Україна готова до можливого повернення російських окупантів на раніше звільнені території, але темпи відновлення інфраструктури не будуть збавлятися. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Ми готові до того, що російські окупанти можуть повернутись на нашу землю. Проте в жодному разі ми не будемо збавляти темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де вже припинились бойові дії. Люди не можуть жити на руїнах. Необхідно все привести до ладу", – зазначив він.

За словами Тимошенка, відповідні роботи тривають, зокрема, на Київщині та Сумщині, де силами спеціалістів розбирають завали та відновлюють комунікації.

"На Сумщині тривають роботи з розбирання завалів Охтирської ТЕЦ, яку нещадно намагались знищити окупанти. В Тростянці комунальні служби прибирають вулично-дорожні мережі на території міста. В Київській області протягом доби під'єднали до електропостачання 9 000 споживачів. В місті-герої Ірпені на 66% відновлено газопостачання", – розповів заступник керівника ОП.

Наразі без газопостачання на Київщині залишається село Почепин, де триває розмінування.

"Протягом доби виявлено та знищено 126 вибухонебезпечних предметів. Бережіть себе! Побачивши будь-який небезпечний предмет, відразу дзвоніть у поліцію та ДСНС. Поліцейські працюють 24/7. Станом на сьогодні затримали 291 мародера у Київській області. Працюємо далі!", – резюмував він.

Як раніше повідомляв Кирило Тимошенко, було відновлено залізничне сполучення між Києвом та Ірпенем, а невдовзі потяги курсуватимуть до звільнених Бучі, Ворзеля та Бородянки.